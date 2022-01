Naughty Dog travaille sur des « projets de jeux multiples »

Neil Druckmann, le coprésident de Naughty Dog, a parlé un peu de ce sur quoi le studio travaille lors de la conférence CES 2022 de Sony.

Il se passe beaucoup de choses chez Naughty Dog en ce moment. Entre le film Uncharted en direct avec Tom Holland et la série télévisée The Last Of Us de HBO avec Pedro Pascal, une grande partie du studio est occupée à collaborer sur un certain nombre d’adaptations. Cependant, Druckmann a pris le temps de taquiner les fans à propos de certains jeux vidéo non annoncés.

« Nous mourrons d’envie de partager avec vous les multiples projets de jeux que nous avons en cours chez Naughty Dog », a déclaré Druckmann. Vous pouvez consulter une archive de cela ici.

À l’heure actuelle, le seul projet de jeu que nous connaissons sur Naughty Dog est la collection Uncharted: Legacy of Thieves, qui met à jour Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy pour PS5 et PC. En dehors de cela, cependant, on ne sait pas à quoi Druckmann faisait référence lors de la conférence. Le dernier titre complet de Naughty’s Dog était The Last Of Us: Part 2, qui est sorti en juin 2020.

Quoi que fasse Naughty Dog : ça va être énorme. Le studio est le joyau de la couronne PlayStation pour une raison, après tout. Il y a fort à parier qu’ils ne ramèneront en aucun cas Crash Bandicoot.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.