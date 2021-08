« N’aura pas besoin d’une refonte importante des prêts car le marché s’est amélioré »

Shriram Housing Finance MD et PDG Ravi Subramanian

Pour Shriram Housing Finance (SHFL), qui a achevé une décennie d’opérations, le deuxième trimestre de cet exercice financier promet d’être l’un des trimestres les plus élevés jamais enregistrés en termes de décaissements, a déclaré son directeur général et chef de la direction. Ravi Subramanian. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Subramanian affirme que la société n’aurait pas besoin d’une restructuration de prêt « importante » à l’avenir, car le marché s’est amélioré. Extraits édités :

Comment est la demande de prêts au logement après la deuxième vague de Covid par rapport à la première ?

Après la première vague de Covid, de nombreuses transactions de pipelines ont été suspendues de mars à mai. Les personnes qui sont arrivées sur le marché en juin ont vu une énorme adoption à partir de juillet (2020). Au cours du dernier exercice, les troisième et quatrième trimestres ont été très bons pour la plupart des acteurs du crédit à l’habitat. Nous avons également enregistré des chiffres record, car nos décaissements l’année dernière étaient supérieurs de 95 % à ceux de l’année précédente.

Cette année fiscale, il y a eu un ralentissement des demandes. Le pick-up n’a pas été de la même nature que l’an dernier. Néanmoins, en juillet (2021), l’entreprise était revenue aux niveaux de sélection de l’année dernière. La demande de logements s’est accélérée. J’espère juste que ça tiendra.

Quel pourcentage des demandes de prêts au logement proviennent de personnes déjà propriétaires ?

Il y a une augmentation d’environ 10 à 15 % du nombre de personnes qui construisent des pièces supplémentaires dans leurs maisons existantes, ce qui signifie que les gens vont s’agrandir. Nous avons également vu beaucoup de gens, qui possèdent déjà une maison, venir acheter une maison légèrement plus grande et exprimer clairement l’intention de vendre la vieille maison pour faire face au passif. Cela aussi était une augmentation de 10 à 15 % par rapport aux trimestres précédents. Donc, il y a une augmentation, il y a un changement définitif vers les gens qui achètent des propriétés plus grandes.

Les décaissements de SHFL pour Q1FY22 se sont élevés à Rs 221 crore, contre Rs 77 crore pour la même période de FY21. À quoi ressembleront les décaissements à l’avenir?

Le premier trimestre de l’exercice 21 a été un trimestre très lent. Les mois d’avril et de mai de cette année ont été dévastés. En juin, nous étions revenus à environ 80 % de nos décaissements normaux. En juillet, nous étions revenus à nos chiffres de l’année dernière. Nous sommes donc bien remis sur les rails en juin et juillet, ce qui signifie que l’activité s’est nettement redressée. Mon entreprise s’est développée grâce à Covid-19, dans le sens où mes chiffres avant Covid n’étaient pas aussi élevés qu’aujourd’hui. Avant Covid, un an était une période d’investissement pour nous.

Nous avions commencé à transformer l’organisation, commencé à développer le livre, commencé à construire les distributions. Nous étions donc sur la voie de la croissance lorsque Covid nous a frappés. Q2FY21 a été la première fois que notre société a franchi le décaissement de 500 crores en un trimestre. Cette année, en juillet, nous avons déjà enregistré un décaissement de 225 crores, soit environ 30% de plus que ce que nous avons fait en juin. Ainsi, pour l’entreprise, le T2FY22 promet d’être l’un des trimestres les plus élevés jamais enregistrés, si je me fie à la trajectoire de juillet.

Quels sont les facteurs qui ont contribué à la croissance du nombre?

Nous avions transformé l’organisation en termes de domaines d’intervention, de segments de clientèle et de produits que nous souhaitions lancer au cours du T4FY19. Après cela, nous avons investi dans nos équipes et nous nous sommes concentrés sur six États du sud et de l’ouest, et avons construit nos livres. Nous aspirons à atteindre environ 400-500 crore dans environ 24 mois, ce que nous ferons. Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux acteurs du financement de l’habitat en termes de croissance des décaissements, d’actifs sous gestion, de rentabilité et de qualité du portefeuille du nouveau livre. La qualité du portefeuille du nouveau livre est d’environ 77% de notre livre total, ce qui est le meilleur de sa catégorie (en prêts au logement abordable) aujourd’hui. Nous croyons en une croissance lente et régulière.

Quel a été le nombre de prêts que l’entreprise a restructurés au premier trimestre ?

Au T1FY22, nous avons restructuré autour de Rs 72 crore de prêts. Au trimestre précédent, nous avions restructuré des prêts de Rs 58 crore. Au total, nous avons restructuré environ 3% de notre portefeuille, dont environ 1,4% étaient en cours jusqu’à 30 jours lorsque nous avons restructuré. Donc, ce n’est pas seulement que nous avons restructuré les clients en souffrance et les clients à plus haut niveau, mais aussi les vrais clients qui avaient payé et traversaient un certain stress.

Les collections de notre livre restructuré sont également très bonnes. En fait, en juillet, sur le nouveau livre, environ 99% de nos clients ont payé au moins un EMI. Je ne pense pas que nous allons restructurer quoi que ce soit d’important à l’avenir parce que le marché s’est amélioré.

