“Nauséabond, insultant”: le BJP claque Mamata Banerjee après que la puja samitis du Bengale ait fait de la déesse Durga une idole ressemblant à CM

Le Bharatiya Janata Party (BJP) a sévèrement critiqué le TMC au pouvoir et le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, après des informations faisant état de sculpteurs faisant de l’idole de la déesse Durga l’idole du CM. S’adressant à Twitter, le responsable national du département de l’information et de la technologie du BJP et co-responsable du BJP Bengal, Amit Malviya, a déclaré que Banerjee avait le sang des Bengalis sur la main et qu’elle devrait cesser de ” blesser la sensibilité des hindous “.

« Cette déification de Mamata Banerjee, qui a du sang d’innocents Bengalis sur la main, à la suite des horribles violences post-électorales au Bengale, est nauséabonde. C’est une insulte à la déesse Durga. Mamata Banerjee doit arrêter ça. Elle blesse la sensibilité des hindous du Bengale », a déclaré Malviya.

Le chef de l’opposition du Bengale occidental et député de Nandigram, Suvendu Adhikari, a également critiqué Mamata Banerjee pour son silence. “Lorsque quelqu’un essaie de vous élever à la stature de Dieu uniquement pour vous plaire et que votre silence indique le consentement, cela signifie que votre ego a atteint un point où la conscience ne peut pas le tenir pour responsable”, a déclaré Adhikari.

Trois Durga Puja Samitis au Bengale occidental ont collaboré pour créer l’idole de la déesse Durga ressemblant à CM Mamata Banerjee.

«Chaque personne au Bengale la considère comme la déesse Durga. Les avantages qu’elle a apportés aux gens n’ont pas été vus dans le monde », a déclaré Partha Sarkar, vice-présidente de Nazrul Park Unnayan Samiti.

Dipanwita Bagchi, directeur de Crowdnxt Mediia Art, qui est impliqué dans le processus de fabrication d’idoles, a déclaré que cela coûterait Rs 2,10 lakhs. “Ses 10 mains représenteront les chimes de son gouvernement”, a déclaré Bagchi.

On peut noter que Durga Puja est célébrée au Bengale avec beaucoup de ferveur et de dévouement. Cependant, le BJP et le TMC se sont affrontés lors des élections au Bengale sur diverses questions, notamment une planche «Lord Ram vs Goddess Durga». Alors que le BJP avait tenté de tirer profit du slogan « Jai Shri Ram », Abhishek Banerjee de TMC avait déclaré que les Mahisasurs de Delhi seraient tués au Bengale, en référence à l’anecdote religieuse dans laquelle la déesse avait tué le démon Mahisasur. Le BJP et le TMC se sont également affrontés lorsque Banerjee a arrêté l’immersion des idoles de Durga à cause de Muharram en 2017.

