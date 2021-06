Nautilus Biotechnology, dirigée par Sujal Patel, est rendue publique alors qu’elle s’attaque à un plan ambitieux d’analyse des protéines

Les co-fondateurs de Nautilus Biotechnology Sujal Patel (à gauche) et Parag Mallick. (Photo Nautile)

Nautilus Biotechnology est en train de devenir la plus récente société cotée en bourse de Seattle cette semaine, profitant de la manie des SPAC pour lever 345 millions de dollars afin d’alimenter une nouvelle approche qui pourrait accélérer la recherche biomédicale et transformer le développement de médicaments.

La société de Seattle, qui négociera sur le Nasdaq sous le ticker NAUT à partir de jeudi, a des visages familiers à la barre qui ont déjà guidé avec succès des entreprises publiques.

Co-fondé en 2016 par l’ancien de l’Institute for Systems Biology Parag Mallick et le co-fondateur d’Isilon Systems Sujal Patel, Nautilus développe une nouvelle façon d’analyser le protéome, l’ensemble des protéines dans un échantillon biologique. Patel a recruté d’anciens collègues pour aider à diriger Nautilus, notamment le chef du marketing Chris Blessington, la chef des finances Anna Mowry et le chef du développement de produits Subra Sankar.

La société d’investissement en biotechnologie Perceptive Advisors a parrainé la SPAC, une société écran qui se joindra à Nautilus pour la fusion.

L’accord sera conclu à l’occasion du 25e anniversaire de l’arrivée de Patel à Seattle, où il a commencé un travail de gestion d’infrastructure de stockage de données chez RealNetworks, ce qui a conduit à l’idée d’Isilon, une société de stockage de données qu’il a aidé à démarrer en 2001.

C’est par l’intermédiaire d’Isilon, qui a été vendu à EMC pour 2,25 milliards de dollars en 2010 dans l’une des plus grandes acquisitions technologiques de Seattle, que Patel a rencontré Mallick, qui était l’un de ses premiers clients. Mallick, maintenant professeur agrégé à l’Université de Stanford, avait embauché Isilon en 2004 pour stocker des rames de données de ses expériences qui ont généré de grands ensembles de données sur le protéome et le génome humains.

Depuis lors, les deux sont restés en contact et, au cours de la dernière décennie, Patel a parrainé un post-doctorat dans le laboratoire de Mallick par le biais de sa fondation familiale.

Ainsi, lorsque Mallick a eu une idée complètement nouvelle pour analyser le protéome en 2016, il s’est tourné vers Patel pour obtenir des conseils. Plus tard cette année-là, ils ont cofondé Nautilus, avec Patel en tant que PDG et Mallick en tant que scientifique en chef.

J’ai dû rattraper mon retard et trouver comment devenir PDG d’une biotechnologie.

La nouvelle société s’appuie sur une fusion de domaines : sciences de la vie, informatique et science des données, et sciences physiques et ingénierie. C’est un mélange difficile à développer dans un laboratoire universitaire, mais la synergie est devenue un ajustement naturel pour Patel et Mallick.

“J’ai beaucoup réfléchi à ce qui était le bon véhicule pour diffuser cela dans le monde”, a déclaré Mallick dans une interview avec . cette semaine. « Il fallait que ces trois éléments – matériel, logiciel et logiciel humide – se réunissent. »

Patel a ajouté : « À l’intérieur des murs de notre entreprise, il y a des biochimistes des protéines et des ingénieurs en nanofabrication qui travaillent sur la puce, il y a des ingénieurs en logiciel, des ingénieurs en optique, des ingénieurs en apprentissage automatique, des biophysiciens à molécule unique. Ce large éventail de disciplines se prête vraiment à une entreprise et à une organisation commerciale.

Il existe un large éventail de cas d’utilisation pour la technologie de l’entreprise, y compris la recherche translationnelle et le développement thérapeutique. Presque tous les médicaments approuvés par la FDA ciblent une protéine, et en savoir plus sur le protéome peut aider à rendre le processus de développement de médicaments plus efficace. Par exemple, les chercheurs pourraient analyser l’effet d’un médicament sur le protéome avant et après le traitement.

À certains égards, Nautilus veut démocratiser la protéomique, de la même manière que des entreprises telles que le géant de la biotechnologie coté en bourse Illumina l’ont fait avec la génomique. La société estime un marché adressable total de plus de 25 milliards de dollars, la biopharma en capturant 50 % et la recherche et les marchés appliqués capturant le reste.

Sonder le protéome

Nautilus vise à analyser 95% du protéome humain, qui contient 20 000 protéines ou plus. (Image du nautile)

Alors que l’ADN et l’ARN fournissent principalement des instructions, ce sont les protéines qui sont les éléments constitutifs des cellules. Mais l’analyse protéomique est loin derrière l’analyse de l’ADN et de l’ARN, et n’est généralement pas conviviale pour la plupart des laboratoires.

« Les outils dont nous disposons n’ont pas le même débit, la même couverture, la même profondeur et la même sensibilité que vous avez du côté de la génomique », a déclaré Mallick.

“Nous avons un mantra au sein de l’entreprise : quiconque veut un protéome obtient un protéome”, a-t-il ajouté.

Au cœur de sa technologie se trouve un instrument contenant une puce avec des milliards de « zones d’atterrissage » pour les protéines dans un échantillon. Les réactifs qui se lient aux protéines s’écoulent séquentiellement sur la puce et la liaison est évaluée optiquement. L’analyse des données se fait par le biais d’un processus d’apprentissage automatique. Le résultat est une lecture des protéines dans l’échantillon.

Un aspect clé du système est que les réactifs de liaison aux protéines, dont certains sont développés par Nautilus, ne se lient généralement pas à une seule protéine. Chaque réactif pourrait réagir avec 10% du protéome, a déclaré Mallick. Le système « prend de très nombreuses entrées différentes sur une seule molécule, combinées informatiquement pour vous donner ce qui est une identification spécifique choquante », a déclaré Patel.

La plateforme aura le potentiel d’identifier plus de 95% du protéome, selon un Nautilus. De plus, l’approche permettra une meilleure analyse des modifications des protéines, des molécules clés qui s’activent et se retirent des protéines et régulent leur fonction. Leur système sera en mesure d’évaluer où et à quelle fréquence ces modifications se produisent, a déclaré Mallick.

(Image du nautile)

Nautilus a publié peu de détails sur sa plate-forme, mais s’associe actuellement à Genentech pour la tester et la perfectionner, et prévoit de produire une publication scientifique à la fin de cette année. Le nouveau financement permettra à Nautilus de propulser sa technologie plus loin grâce à la recherche, au développement et à la commercialisation, le lancement de leur instrument étant prévu fin 2023.

En tant que co-fondateur, Patel a approfondi la technologie, aidant à créer les algorithmes d’apprentissage automatique qui alimentent la plate-forme Nautilus. Il a regardé des cours de niveau collégial en biologie et en chimie sur YouTube.

« Je devais essentiellement rattraper mon retard et trouver comment devenir PDG d’une biotechnologie », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de son processus d’apprentissage, Patel a appelé Mallick tous les jours avec “une liste de 50 questions stupides”.

“C’est un homme très patient, c’est un professeur”, a noté Patel. Après cela, Patel s’est plongé dans la littérature scientifique, lisant des centaines d’articles sur les domaines clés de l’entreprise.

Jouer à long terme

Les fusions SPAC offrent une voie d’introduction en bourse plus rapide que l’offre publique initiale traditionnelle et ont rapidement gagné en popularité. Jusqu’à présent cette année, 335 SPAC ont levé 105 milliards de dollars, selon SPAC Research, près de huit fois le montant levé en 2019.

L’enthousiasme pour les SPAC a fluctué. Une partie de la raison est un retard dans la conclusion des accords SPAC en raison d’un processus d’approbation révisé de la SEC, a rapporté The Information. La performance du marché secondaire des SPAC a également chuté d’environ 20% depuis les sommets atteints plus tôt cette année, selon l’indice IPO SPAC.

Comment les SPAC changent le jeu des introductions en bourse : l’actionnariat des fondateurs est une considération importante

C’est la deuxième fois que Patel fait entrer une société en bourse. Il l’a fait en 2006 avec une introduction en bourse traditionnelle pour Isilon, avant sa vente à EMC. Avec Perceptive Advisors, qui a investi dans un tour de série B pour l’entreprise, il estime que Nautilus a le bon partenaire pour une SPAC. Et bien que Nautilus développe toujours son produit, c’est le bon moment pour le rendre public. Les temps ont changé depuis 2006, quand Isilon a rendu public un produit commercial, a-t-il déclaré.

« Les investisseurs sont plus réceptifs aux entreprises et aux outils pré-commerciaux, mais ils ont des marchés potentiels incroyablement vastes à exploiter. Et donc avec cela, il y avait les bonnes conditions et le bon groupe d’investisseurs pour que nous puissions lever une grande quantité de capital », a-t-il déclaré. « Apporter une quantité de capital perturbatrice nous aide vraiment à accélérer et à réduire les risques et c’était donc parfaitement logique. »

Les accords SPAC peuvent être un moyen plus rapide et plus efficace de faire le plein d’argent plutôt que de faire appel à des investisseurs en capital-risque pour plus d’argent. Un autre attrait attrayant des SPAC est que l’équipe fondatrice peut entrer sur les marchés publics en conservant des parts plus importantes de capitaux propres.

À la suite de la fusion, Patel détiendra environ 13,4% de Nautilus et Mallick en détiendra 16,6%, selon une circulaire de procuration déposée le 14 mai.

À titre de comparaison, le dépôt d’introduction en bourse d’Isilon en 2006 énumérait la participation de Patel à 5,8 %.

La société a déclaré en février que sa valorisation serait de 1,3 milliard de dollars après la fusion, en supposant un cours de l’action de 10 $. Les actions de la société écran, Arya Sciences Acquisition Corp III, ont clôturé mercredi à 11,16 $. Le ticker deviendra NAUT jeudi matin.

Le SPAC de Nautilus est « disposé à continuer de financer les risques liés au développement du capital-risque », a déclaré Matt McIlwain, directeur général de Madrona Venture Group, l’un des premiers bailleurs de fonds de Nautilus. “C’est une entreprise qui est assez précoce, à bien des égards”, a déclaré McIlwain, qui fait également partie du conseil d’administration de Nautilus. Madrona et d’autres investisseurs envisagent à long terme une technologie pour résoudre un problème de longue date dans les sciences de la vie, a déclaré McIlwain.

Nautilus entre dans une arène avec un intérêt solide des investisseurs. Les entreprises vantant les nouvelles technologies pour l’analyse du protéome comprennent Seer, qui a levé 175 millions de dollars lors d’une introduction en bourse traditionnelle à la fin de l’année dernière; Quantum-Si, qui devrait également entrer en bourse via un SPAC à une valorisation de 1,46 milliard de dollars ; et SomaLogic, avec une fusion SPAC prévue cet automne, évaluée à 1,2 milliard de dollars.

Nautilus prévoit un premier chiffre d’affaires en 2022, atteignant 183 millions de dollars d’ici 2025, bien que la société ne soit toujours pas rentable avec une perte nette estimée à 42 millions de dollars, selon une présentation aux investisseurs de février.

Les bureaux de la société à Seattle abritent une grande partie de son équipe de calcul, et le laboratoire humide est situé à San Carlos, en Californie. Nautilus vise à doubler ses effectifs, à plus de 200 employés, d’ici la fin de l’année prochaine.

Nautilus avait levé un total de 109 millions de dollars avant la fusion SPAC, dont un tour de série B de 76 millions de dollars l’année dernière dirigé par Vulcan Capital, une société holding de plusieurs milliards de dollars créée par le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Bezos Expeditions, la branche VC du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a également investi, avec Perceptive Advisors, Andreessen Horowitz, Madrona et d’autres.

Andreessen Horowitz détiendra 14,2 % de la société combinée ; Vulcan détiendra 5,8 % ; et Madrona détiendra 5,1%, selon le dépôt de procuration.

Nautilus tirera 145 millions de dollars de la fusion SPAC ainsi que 200 millions de dollars de bailleurs de fonds nouveaux et précédents via des investissements privés dans des capitaux publics, également connus sous le nom de PIPE d’actions ordinaires, qui est utilisé pour alimenter une SPAC en tant que tour de financement supplémentaire.

Le PIPE, dirigé par Perceptive Advisors, comprend Madrona, Vulcan et Andreesen, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que RA Capital Management, Ally Bridge Group, Bain Capital Life Sciences, Franklin Templeton Investments, OrbiMed, Alyeska Investment Group, LP et Casdin Capital.

L’ancien conseiller postdoctoral de Mallick, co-fondateur de l’Institute for Systems Biology et membre du corps professoral affilié Ruedi Aebersold, fait partie du conseil consultatif scientifique de Nautilus. Les autres membres du conseil scientifique sont Joshua LaBaer, ​​directeur exécutif du Biodesign Institute de l’Arizona State University et Lee Hartwell, lauréat du prix Nobel, ancien président et directeur du Fred Hutchinson Cancer Research Center.