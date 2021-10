Navarrete a conservé sa couronne WBO dans une guerre totale contre Joet González

La Pechanga Arena de San Diego, en Californie, a accueilli la soirée de Top Rank hier matin, avec le titre mondial des poids plume WBO comme principale motivation.

Emmanuel Navarrete (35-1, 29 KO), dans sa deuxième défense du titre, il a vaincu dans une guerre de plus de 1600 coups de poing lancés au Californien Joet Gonzalez (24-2, 14 KO), un adversaire très digne.

Le champion est sorti pour frapper fort dès le départ, mais le candidat a montré, dès le premier tour séduisant, deux vertus : une capacité d’adaptation et une bonne performance en contre-attaque. Les longs bras de Navarrete et ses angles de frappe imprévisibles ne sont pas une tâche facile, mais González était un bon dîner lors de la soirée américaine d’aujourd’hui, malgré une coupure compliquée sous son œil droit depuis longtemps, aussi, tôt.

Le combat a été compétitif et sacrifié, du genre qui sort meurtri et sans gaz dans le réservoir à l’arbitre, si on n’y prend pas garde ; Il a également présenté de bonnes alternatives à chaque tour, ce que les fans de tout sport apprécient pour le bien du spectacle. L’incertitude est impérative lorsqu’il s’agit de profiter pleinement d’un échange de coups de poing, et l’émission de ce soir en avait une forte composante. De cette façon, et avec le miracle que personne n’ait visité la toile, nous avons atteint le milieu des douze tours avec le seul souci que la coupure de González s’accompagnait d’un gonflement considérable.

C’est peut-être ce qui a poussé le Vaquero à aborder le septième tour avec une détermination inhabituelle et, pour la première fois, avec moins de réponse de son challenger. De plus, à la suite de la fatigue commençant à demander l’heure, il y eut plusieurs accrocs avec le pied avant des deux, provoquant des pertes d’équilibre occasionnelles. Cependant, les deux combattants ont pris un second souffle et, dans les manches dites de championnat, dans le dernier tiers du combat ils nous ont offert de nouvelles croix de gants vraiment dignes d’avoir passé la nuit.

Le point culminant a été un début cahoteux au dixième tour, avec un examen médical de la pommette de González et un coup bas (pas le seul) de celui-ci qui a renversé Navarrete, illégalement, comme avec un piétinement quelques minutes plus tard, déjà dans l’avant-dernier chapitre. Grand procès que ces deux guerriers nous ont consacré, a marqué 118-110 (exagéré et hué dans la salle), 116-112 et 116-112 en faveur de Navarrete, qui devrait penser à unifier, même si, avec ses trois dernières performances, Il nous laisse des doutes sur sa possible performance face aux autres coqs de la division plume.

Le reste de la formation, avec beaucoup de présence hispanique, était aussi dur et compétitif que prévu. Il a souligné la lutte des poids welters entre les locaux Giovani Santillan (28-0, 15 KO) et le Mexicain-Américain Ange Ruiz (17-2, 12 KO), toute une guerre dans laquelle ils se sont retrouvés épuisés, bien qu’avec de meilleures performances que le premier, un large vainqueur sur les cartes.

Aussi, la super plume portoricaine Henri lebron (14-0, 9 KO) et le super léger mexicain Lindolfo Delgado (14-0, 12 KOs) ont eu des tests exigeants lors de l’événement, bien qu’ils aient été résolus par des décisions unanimes. Enfin, le géant a fait ses débuts avec la victoire au premier tour