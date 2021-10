Navarrete et González sont prêts pour une guerre à San Diego

SAN DIEGO (13 octobre 2021) – L’un des champions mexicains les plus décorés, le monarque poids plume de la WBO Emanuel « Vaquero » Navarrete, sait que le défi à relever est formidable. L’ancien champion poids plume junior fera la deuxième défense de son titre poids plume contre Joet González ce vendredi au Pechanga Arena de San Diego. González fera sa deuxième tentative pour un titre mondial, tandis que Navarrete espère passer à 10-0 dans les combats pour le titre mondial.

Dans le co-métrage poids welter de 10 rounds, le natif de San Diego Giovani Santillán (27-0, 15 KO) affrontera le difficile Angel Ruiz (17-1, 12 KO). Ruiz vient de remporter une victoire décisive en avril contre Bobirzhan Mominov, auparavant invaincu.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse finale :

Emmanuel Navarrete

« Je me sens très fort. J’ai vu des changements positifs dans mon corps et je pense que cette division est la meilleure pour moi.

«Je pense que ce sera un combat difficile. C’est un adversaire coriace. Nous nous battons essentiellement dans sa ville natale, plus près de chez lui. Sans aucun doute, c’est un grand combattant. Il vient toujours de l’avant. Je m’attends à un combat difficile.

« Aller jusqu’à 130 livres n’est pas quelque chose que j’envisage en ce moment. Je suis juste concentré sur le combat avec Joet. Ce que j’ai entendu, ce sont des commentaires, mais je ne pense pas vraiment à prendre du poids en ce moment. »

Joet Gonzalez

« Parfois, ce n’est tout simplement pas votre soirée. Je travaille dur et je m’entraîne dur pour chaque combat. Je ne prends personne à la légère. Ce n’était tout simplement pas ma nuit. J’ai rebondi avec une victoire sur Marriaga, et je pense avoir montré au public que je suis là pour me battre le mieux. »

« Ce n’est pas un combat facile. C’est un combat difficile. Navarrete a un style très difficile à déchiffrer, et c’est pourquoi il est un champion. Je me suis entraîné très dur et je viens avec tout. Je pense rentrer chez moi vendredi soir avec cette ceinture. »

« Gagner le titre signifie tout pour moi. C’est le rêve de mon enfance. J’ai toujours voulu être champion du monde. C’est pourquoi j’ai commencé la boxe. C’est le plan, rapportez cette ceinture à la maison.

Giovani Santillan

« Cela signifie beaucoup. C’est pourquoi j’ai travaillé si dur toute ma vie. J’ai toujours parlé à mon père d’avoir toujours ces grands spectacles à San Diego et de représenter notre ville.

« Nous sommes concentrés. J’ai la chance d’avoir un excellent système de soutien. J’ai mes amis et ma famille. Ils n’ont pas vraiment demandé de billets gratuits. Si quoi que ce soit, ils me font savoir: ‘Hé, j’ai acheté des billets. J’ai acheté ce nombre de billets et je viendrai vous soutenir.

« Je ne sais pas depuis combien de temps nous nous sommes entraînés, il y a peut-être trois ou quatre ans. Nous n’avons fait que cinq tours. C’était une bonne séance de sparring difficile, mais je ne le juge pas par cette séance de sparring ou les combats passés. Nous travaillons dur pour nous préparer à la meilleure version de lui, et j’apporte la meilleure version de moi-même.

« C’est très spécial pour moi de me battre ici à San Diego. J’ai grandi près d’ici. À toute ma famille et mes amis qui viennent, attendez-vous à la meilleure version de moi. Je viens avec tout ».

Ange Ruiz

« J’ai beaucoup appris de l’entraîneur Manny Robles parce que c’est un excellent entraîneur. Il a formé Oscar Valdez et Andy Ruiz Jr., et j’ai beaucoup appris sous sa tutelle.

« Giovani et moi avons eu une excellente séance de sparring. C’est un grand combattant et je suis un grand combattant aussi. Ce fut une excellente séance de travail.

« J’ai vécu toute ma vie à Tijuana. Je connais San Diego. J’ai vécu ici à Chula Vista pendant un an. J’aurai ici un large public à soutenir. C’est mon opportunité ».