Navarrete se réaffirme dans une guerre contre Joet González

« Le coup va, le coup vient et les garçons s’amusent », a déclaré l’enseignant Héctor del Mar. Cette phrase a de nouveau pris effet ce vendredi. Emanuel ‘El Vaquero’ Navarrete a conservé la Coupe du Monde WBO des poids plume en battant Joet González par décision unanime (116-112, 116-112 et 118-110) dans une guerre acharnée qui s’est jouée au Pechanga Arena de San Diego (Californie). L’échange total s’est maintenu de la première seconde à la dernière. Le public a vibré puis a reconnu la valeur des deux. Entre le Mexicain et l’Américain, ils ont jeté 1646 coups. Il n’y eut pas un instant de répit.

Le combat a commencé par des échanges difficiles. Le ‘Vaquero’ va toujours au front et González a accepté ce plan sans hésitation. Après deux tours égaux, dans le troisième, il y avait un facteur déterminant. D’une main puissante, Navarrete a tailladé et enflammé la pommette droite de son adversaire. Loin de l’aplatir, le Californien est passé à la vitesse supérieure. Il a mis beaucoup d’élan, et cela lui a presque coûté un point. Les coups de tête et quelques coups bas ont un peu brouillé la guerre.

Navarrete, qui s’est davantage battu dans des batailles de ce niveau, a su profiter de l’élan de González pour enchaîner les coups les plus puissants. La punition était claire et le résultat était clair aussi, malgré cela Joet n’a jamais visité la toile, et cela s’est soldé par un visage visiblement abîmé. Il a donné une guerre qui a tenu parole : « Tout le monde saura qui je suis à partir de samedi », avait-il prévenu dans AS dans la précédente. Il s’est montré, mon garçon, n’est-ce pas. Navarrete a également frappé la table. Le Mexicain a été sollicité pour des rivaux de plus grande taille et entité. Il l’a pris et l’a battu dans une guerre acharnée. Arrojo a aussi la qualité de toujours prévaloir. Maintenant, à 26 ans, il est temps de se tourner vers d’autres champions (Russell, Santa Cruz ou Galahad) pour continuer à grandir.