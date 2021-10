Navarro / Di Nenno détruisent Stupa / Ruíz en finale

24/10/2021 à 15h48 CEST

L’Open Cervezas Victoria Córdoba 2021 s’achève avec la finale masculine. Après avoir gagné Alejandra Salazar et Gemma Triay au couple formé par Ariana Sanchez et Paula Josémaria dans la discipline féminine, Paquito Navarro près de Martin di Nenno etIls sont entrés en scène pour affronter la révélation du tournoi. Franco Stupaczuk et Alejandro Ruiz Ils ont atteint cette grande finale avec l’intention de donner à nouveau la surprise, mais les favoris n’ont pas déçu et ont remporté la couronne calife.

Un match qui a commencé avec une relative facilité pour le couple préféré. Après l’élimination de Juan Lebrón et Alejandro Galán en demi-finale (numéro un du classement), la voie semblait libre pour un Paquito Navarro et Martin di Nenno qu’ils ont pris le premier set grâce à une pause au service dans les premiers instants du match et qui, au final, a été décisif pour reprendre le premier set (6-3).

Cependant, Stupaczuk et Ruiz ils n’avaient pas dit leur dernier mot sur les terres de Cordoue. La paire était arrivée après avoir donné la surprise au tour précédent et ils voulaient terminer leur machado, bien que les rivaux devant eux montraient un niveau très solide, ne laissant pratiquement aucune possibilité de leur service et remportant toujours la zone du rapporter.

Pour cette raison et au fil de la réunion, les deux Navarrais Quoi Dites Nenno montaient de plus en plus haut jusqu’à ce que, dans le cinquième jeu du deuxième set, les favoris brisent le service de Stupaczuk et Ruiz, consolidant ce break dans le suivant et parvenant à remporter un autre tournoi (6-3). L’Andalou et l’Argentin sont sacrés à Cordoue et démontrent une fois de plus le haut niveau qu’ils établissent dans ces dernières dates.