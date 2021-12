Navarro / Di Nenno se qualifient pour les demi-finales après avoir battu Belasteguín / Coello

17/12/2021 à 23:02 CET

.

L’Espagnol Paquito Navarro et l’argentine Martin Di NennoDeuxièmes favoris, ils se sont qualifiés pour les demi-finales du Final Master à Madrid ce vendredi après avoir battu l’Argentin Fernando Belasteguín et espagnol Arturo Coello, sixième tête de série, 6-3, 3-6 et 6-3, dans le duel le plus vibrant de la journée des quarts de finale.

Le couple Navarro / Di Nenno continue avec l’objectif d’arracher le numéro un mondial aux espagnols Juan Lebrón et Ale Galán. Pour y parvenir, vous devrez conquérir ce Final Master.

Ce samedi, ils s’affronteront en demi-finale avec le couple argentin Agustin Tapia / Sanyo Gutiérrez, troisième favori, qui a battu ses compatriotes en deux sets (6-4 et 6-3) Federico Chingotto Oui Juan Tello, cinquième graine.

Dans le duel féminin des couples hispano-argentins en quarts de finale, celui composé de l’Espagnole Patricia Llaguno et de l’Argentine Virginia Riera, troisième tête de série, est sorti vainqueur après s’être soumis, 6-3, 5-7 et (1) 6- 7, au sixième favori, composé de l’Argentine Aranzazu Osoro et l’espagnole Victoria Iglesias.

Le duo Llaguno / Riera a dû surmonter le match et a abouti à un tie-break dans lequel il a été plus constant dans son volume de jeu. Le couple hispano-argentin affrontera les Espagnoles ce samedi en demi-finale Paula Josémaria Oui Ariana Sanchez, deuxièmes favorites, qui ont battu leurs compatriotes Marta Ortega/Beatriz González par 6-7 (4), 6-4 et 7-6 (0).