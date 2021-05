Navarro reçoit le comte dans son fief

29/05/2021 à 12:01 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons la victoire à Navarrais et à Condal dans le Tabiella.

le Navarrais arrive à la neuvième rencontre avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir signé un match nul contre lui Colunga lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des sept matches disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 30 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Condal a récolté une égalité à un contre le Mosconia, ajoutant un point dans le dernier match disputé dans la compétition, alors il vient au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un et a marqué 28 buts contre 20 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Navarrais ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Condal ils ont perdu deux fois en quatre matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le TabiellaEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de la Navarrais. La dernière fois qu’ils ont joué au Navarrais et le Condal dans cette compétition c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un 0-1 en faveur de Navarrais.

En ce moment, entre le Navarrais et le Condal il y a une différence de huit points dans le classement. À ce moment, le Navarrais il a 37 points et est en deuxième position. Pour sa part, Condal il compte 29 points et occupe la cinquième place du classement.