Navarro reçoit Valdesoto le premier jour

04/03/2021 à 14:31 CEST

le Navarrais et le Valdesoto Ils s’affronteront lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera ce dimanche à 12h00.

le Navarrais il était en huitième position dans la première phase de la troisième division avec 22 points et des chiffres de 18 buts en faveur et 26 contre.

Pour sa part, Valdesoto il était en dixième position lors de la phase précédente de la ligue avec 12 points et un bilan de 10 buts en sa faveur et 26 contre.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Navarrais et les résultats sont deux victoires et un nul pour les locaux. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en février 2002 et le match s’est terminé par un résultat 2-1 en faveur de la Navarrais.