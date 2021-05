Navarro remporte une victoire serrée contre Valdesoto (1-2)

09/05/2021 à 23:04 CEST

le Navarrais a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Valdesoto ce dimanche dans le Villarea. le Valdesoto est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Mosconia par un score de 2-0, cumulant un total de cinq défaites consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Navarrais a récolté un nul nul contre lui Condal, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe Avilesino est troisième, tandis que le Valdesoto il est neuvième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour la Navarrais, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Roscales quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau coup, le score de l’équipe Avilesino a augmenté à la minute 61 grâce au succès devant le but par William. Cependant, l’équipe de Valdesoto à la 76e minute, il s’est approché du tableau de bord grâce à un but de Luengo, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 1-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Valdesoto a donné accès à Luengo Oui Totti pour Miguel Oui Aitor, Pendant ce temps, il Navarrais a donné accès à Amorim Oui Sanchez pour pôle Oui Roscales.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Borja Oui Manu Rionda.

Avec ce résultat, le Valdesoto reste avec 12 points et le Navarrais il monte à 33 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Valdesoto jouera contre lui Pravian loin de chez soi, tandis que le Navarrais affrontera dans son stade contre Club Siero.

Fiche techniqueValdesoto:Sergio Quidiello, Aarón García, Román, Carlos Peña, Miguel (Luengo, min 65), Saso, Andrés D., Pablo, Aitor (Totti, min 76), Manu et BarraNavarrais:Santiago, Jonás, Alberto, Guillermo, Mikel, Cristian, Roscales (Sanchez, min 89), Santa, Polo (Amorim, min 83), Fredo Río et Manu RiondaStade:VillareaButs:Roscales (0-1, min.50), Guillermo (0-2, min.61) et Luengo (1-2, min.76)