Naver, Kakao et LG “ soumissionneront pour participer ” au projet pilote de CBDC en Corée du Sud

Source: Adobe / Aleksandra Sova

le Banque de Corée (BOK), la banque centrale de Corée du Sud, devrait tester son prototype de KRW numérique à partir d’août, alors que le pays accélère le rythme de ses plans d’adoption de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Et il semble que trois des plus grands géants technologiques du pays aient hâte de s’impliquer.

Tellement de Naver , le plus grand moteur de recherche du pays et fondateur du Application de chat en ligne (la plate-forme dominante au Japon) en tant que géant national des applications de chat Kakao , sont prêts à participer, selon un rapport de Money Today. Le conglomérat LG il espère également faire une offre.

Le média a déclaré qu’un consortium composé de la branche financière de Naver, Naver Financial , et la société blockchain Déchaîner, ils étaient prêts à exprimer leur intérêt à se joindre au projet, avec un processus d’appel d’offres qui devrait commencer dans les prochaines semaines.

Le bras de paiement électronique de Kakao, Kakao Pay, et son filiale de blockchain Ground X ils présenteront probablement également une offre conjointe, ainsi qu’un consortium composé de Banque Shinhan et le fournisseur de services informatiques de LG, LG CNS . Parmi les autres soumissionnaires possibles, citons le rival de Shinhan, Banque KEB Hana, et le Centre de recherche sur les crypto-monnaies et la blockchain au Université technologique POSTECH opéré par TULLE à Pohang.

La banque centrale a de nouveau soutenu que son pilote n’a pas indiqué «que l’émission serait imminente», ajoutant qu’il n’y avait «pas de nécessité urgente» de procéder à un «lancement imminent».

Le pilote se déroulera jusqu’en décembre, avec une deuxième étape plus expansive du pilote l’année prochaine, bien que la banque ne se soit pas encore engagée à lancer un jeton. On pense généralement que Séoul s’assure de ne pas manquer un battement avec ses voisins proches le Japon et la Chine, qui font également avancer leurs propres pilotes.

Le projet pilote de Pékin englobe désormais presque toutes les villes et les points chauds du pays, et devrait être achevé à temps pour son lancement le ou avant les Jeux olympiques d’hiver de 2022 dans la capitale.

TV Chosun a rapporté que le premier pilote BOK se concentrera sur les problèmes de gestion des portefeuilles électroniques, ainsi que sur les échanges, les dépôts, les envois de fonds et les règlements.

Pendant ce temps, la deuxième phase du projet pilote se concentrera sur «des fonctions élargies telles que les envois de fonds transfrontaliers» et sur le «renforcement» des protocoles relatifs aux données en mettant l’accent sur la «protection des renseignements personnels». La BOK prévoit d’achever cette deuxième étape d’ici juin 2022.

