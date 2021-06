Navetteurs du métro de Delhi, consultez ces directives DMRC pour une expérience de voyage sûre et fluide

in

La capacité de charge du métro de Delhi est actuellement de l’ordre de 10 à 15 pour cent seulement.

Métro de Delhi : Ces derniers jours, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a observé de longues files d’attente de navetteurs à l’extérieur des stations de métro, car l’entrée dans les stations est réglementée en raison des restrictions COVID-19 sur le nombre de passagers autorisés à l’intérieur du train. Récemment, la Société a publié une déclaration clarifiant les règles et les lignes directrices que les navetteurs doivent suivre lorsqu’ils voyagent. Conformément aux directives actuelles, selon le DMRC, seuls les sièges alternatifs sont autorisés et aucune position debout n’est autorisée à l’intérieur des trains. Bien qu’un nombre maximal de trains soit exploité par le métro de Delhi, les navetteurs et les usagers du métro doivent attendre à l’extérieur des gares en raison des restrictions COVID-19. Conformément aux directives existantes, la capacité de charge du métro de Delhi est actuellement de l’ordre de 10 à 15 pour cent seulement.

Selon DMRC, les longues files d’attente de passagers sont dues au fait que seuls des points d’entrée uniques sont autorisés dans la plupart des stations de métro de Delhi, car dans un système de transport en commun, il est difficile de réguler le nombre de personnes à l’intérieur du système une fois que l’entrée des passagers est autorisée. . Sur tous les grands corridors du métro de Delhi, le DMRC effectue actuellement 5 100 trajets en train par jour avec une fréquence de pointe de 2,5 minutes à 5 minutes. DMRC a affirmé qu’il s’agissait de la même fréquence à laquelle le système ferroviaire du métro de Delhi fonctionnait pendant les périodes normales d’avant Covid. Ainsi, le métro de Delhi fonctionne et fonctionne à pleine fréquence mais avec une capacité de transport de passagers réduite en raison des restrictions de Covid.

Malgré plusieurs contraintes dues au COVID-19, le DMRC avait poursuivi les travaux de construction des couloirs de la phase 4 du métro de Delhi. La société a affirmé qu’elle avait atteint quelques points de repère importants en matière de construction au cours des derniers mois. Récemment, DMRC avait déclaré qu’avec l’amélioration du scénario Covid-19, les travaux de construction de la phase 4 du projet devraient s’accélérer dans les jours à venir.

