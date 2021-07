N’avez-vous pas honte, demande le guérisseur en chef ⋆ 10z viral

L’une des promesses de campagne de Joe Biden était de guérir le pays après ce qu’il a appelé les quatre années de division de Donald Trump. Cela fera partie de la liste des promesses électorales non tenues. Vous ne pouvez pas être un guérisseur lorsque vous qualifiez la moitié du pays de raciste, de suprémaciste blanc, de républicains nazis à chaque fois que vous parlez. Dans le monde de l’hyperbole, ce n’en est pas un. Il a été documenté que Biden a utilisé chacun de ces termes. Il n’est pas un guérisseur et s’avère être un plus grand diviseur que Barack Obama.

Il ne fait aucun doute que ce pays est polarisé. Si un côté dit blanc, l’autre répondra noir. Combler ce fossé nécessite de la patience, de la compréhension, de l’empathie et une communication solide. Ronald Reagan avait tout ça. Joe Biden n’en a pas.

Une partie du problème est que Biden n’a pas de plan solide pour le pays. Il avait prévu d’être l’anti-Trump. Il pensait que s’il niait toutes les actions de Trump, alors nous serions de retour dans l’Amérique d’Obama, et cela satisferait la gauche et la gauche radicale. Son plan ne fonctionne pas. Il n’a eu aucune confiance en lui ou en Kamala Harris de chaque côté de l’allée. Personne ne considère cette équipe comme capable et capable de sortir ce pays de la pandémie. Ils auraient mieux fait de laisser les choses telles qu’elles étaient et de laisser l’élan de Trump nous ramener à un état d’ordinaire. Les démocrates ne lui auraient jamais permis de faire ça. Il a dû prendre des mesures rapides, ce qu’il a fait, mais n’avait aucun plan pour ce qui s’est passé ensuite.

Nous voici donc à six mois de son mandat, et nous avons plus de doute et de confusion que de confiance. Les chiffres du sondage de Biden baissent et ses derniers mouvements sont ceux d’une administration en mode panique. Le point de vue de Harris est encore pire, et tout espoir que les démocrates avaient qu’elle accède au grand siège le plus tôt possible n’existe plus. Le consensus est qu’elle était une erreur, mais ils doivent maintenant aller de l’avant avec elle. Elle, ainsi que l’acuité mentale défaillante de Biden, sont deux lourds fardeaux à surmonter.

Le discours de Biden cette semaine à Philadelphie a mis en évidence ses lacunes en matière de leadership et son incapacité à être un guérisseur. Il a sorti toutes les exagérations qu’il pouvait rassembler concernant les projets de loi de vote en cours d’élaboration ou adoptés par de nombreux États. De « la plus grande menace pour notre démocratie depuis la guerre de Sécession » à « c’est si grand que cela fait ressembler Jim Crow à Jim Eagle ». Qu’est-ce que cela signifie même? La guerre civile, bien que 600 000 Américains aient perdu la vie, a mis fin à l’esclavage et a rapproché le pays. Le résultat était une bonne chose. Personne ne sait même à quoi Jim Eagle fait référence, même Biden. Il a ensuite imploré les républicains de se joindre à nous pour arrêter ces projets de loi en disant : « N’avez-vous pas honte ? Faire honte aux gens de faire quelque chose est faible et divise. Pas l’acte d’un guérisseur.

Du chuchotement à la honte, la performance de Joe jusqu’à présent mérite une très mauvaise note. Il n’y a aucune indication ou espoir que cela s’améliorera. Il est faible et son équipe ne peut pas faire la différence. En tant que républicain, je devrais être ravi car chaque apparition de Biden ou de Harris est du carburant pour le GOP en 2022. Mais en attendant, ils affaiblissent et divisent davantage notre pays. C’est inacceptable, et tout le monde, des deux côtés, prend conscience de cette réalité. Nous, à droite, savions que cette équipe n’était pas prête pour le Prime Time. Maintenant, la gauche sait qu’elle a acheté un cheval avec une mauvaise jambe et sans cœur. Ce serait aller trop loin que de dire pas de cerveau. Cependant, certains pourraient.