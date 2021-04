N’avez-vous pas oublié Kim Kardashian? Kanye West est vu avec son alliance

Depuis, le rappeur a conservé un profil médiatique beaucoup plus discret que pendant les mois où il a fait campagne pour tenter de devenir le nouveau président des États-Unis, mais cette semaine une nouvelle photographie de lui publiée par son partenaire de profession DJ Khaled.

Le musicien et designer controversé s’est présenté chez lui cette semaine à huit heures du matin à l’improviste pour entendre certaines des chansons de son nouvel album et a demandé à son chef privé de lui faire cuire des œufs et du bacon végétalien. Cependant, ce qui a vraiment attiré l’attention des fans, c’est que, dans l’image que Khaled a téléchargée sur son compte Instagram, vous pouvez clairement voir une bague sur l’annulaire de la main gauche de Kanye.