NAVI bat G2 Esports pour devenir le champion majeur du PGL à Stockholm

NAVI a balayé G2 pour remporter son premier trophée majeur lors de la grande finale du PGL Major Stockholm.

Ce fut une série mordante, car le deuxième match s’est soldé par une double prolongation et était le prix de tout le monde. Bien que NAVI ait remporté la série, il existe un immense respect envers G2 parmi les fans des deux équipes pour leur gameplay de classe mondiale absolu et l’affichage d’un caractère et d’une détermination coriaces.

pic.twitter.com/ZQXaahwShU – PGL (@pglesports) 7 novembre 2021

Bref récapitulatif de l’action

Le premier match a vu les deux équipes se battre sur Ancient. Alors que NAVI avait un léger avantage au début, G2 a rapidement égalisé le score par 5-5 du côté des terroristes. Nous avons vu un match équilibré jusqu’au 20e tour, mais NAVI a commencé à prendre l’avantage et l’a remporté 16-11.

NIKOOOOOOO NOOOOOOOOOON !!!!!!!! 💔#PGLMAJOR pic.twitter.com/69sDbUUM07 – PGL (@pglesports) 7 novembre 2021

Le deuxième match sur Nuke était un cracker. G2 a pris un bon départ avec des cartouches de pistolet dans le sac du côté CT. Ils avaient l’air bien jusqu’au 7ème tour, mais NAVI a lentement commencé à les envahir. Cependant, G2 avait l’air incroyablement pointu et a gardé une avance décente avec le score à 14-7. Ce n’était qu’une question de deux tours jusqu’à ce que NAVI montre qui est le patron et fasse un retour incroyable. G2 a perdu de son élan et le match est entré en prolongation. La première prolongation a joué en faveur de NAVI, mais G2 n’a pas abandonné si facilement, et une deuxième prolongation a été nécessaire pour régler les problèmes entre les deux. A 19-19, NAVI a fait irruption dans le site A rapidement et a pris le tour de G2. Après avoir remporté une autre manche, le score était de 21-19 et NAVI n’a pas faibli pour remporter la manche gagnante. Gagnant 22-19 contre G2 qui a fait de son mieux pour arrêter les géants déchaînés de la CEI.

Joueur le plus utile du Major

Le MVP du PGL Major Stockholm était Oleksandr « s1mple » Kostyliev. Le joueur de 24 ans avait une cote de 1,47 et un remarquable 0,95 éliminations par round. Il s’agissait de sa 17e médaille MVP, car la star est encore plus belle qu’avant.

NAVI participera désormais à la prochaine compétition BLAST Premier Falls, un événement intéressant avec Astralis et Vitality formant de nouvelles équipes.

Image en vedette : PGL