Na’Vi couronné champion du tournoi ‘CS:GO’ record

Na’Vi a remporté dimanche les championnats majeurs de Stockholm PGL 2021 dans Counter-Strike: Global Offensive.

Après avoir participé à 15 tournois majeurs au cours des dernières années pour ne revenir qu’à chaque fois, l’équipe Na’Vi s’est finalement imposée lors d’un Counter-Strike : Global Offensive Major. Non seulement Na’Vi a remporté 1 million de dollars de gains, mais ils faisaient partie de ce qui pourrait entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands tournois d’esports à ce jour. Les finales du PGL Major Stockholm 2021 ont atteint un nouveau nombre record de téléspectateurs simultanés pour Counter-Strike: Global Offensive à 2,7 millions, a rapporté dimanche Esports Charts.

Découvrez la réaction du public en direct à Na’Vi remportant l’or ci-dessous.

VIDÉO: Environ 16 000 fans de chant ont rempli une arène animée de Stockholm alors que l’équipe ukrainienne Na’vi a battu G2 Esports pour remporter l’un des plus grands titres du jeu professionnel pic.twitter.com/hAGmOvX81k — Agence de presse . (@.) 8 novembre 2021

On peut dire que la principale raison du nombre impressionnant de téléspectateurs est due au fait que le propre Aleksandr ‘S1mple’ Kostyliev de Na’Vi a remporté son premier Major. Kostyliev est largement connu comme le meilleur pro de Counter-Strike: Global Offensive bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat de ce calibre. Eh bien, non plus ! Kostyliev est même sorti MVP du tournoi, a rapporté HLTV dimanche. C’est tout un exploit, d’autant plus que Na’Vi est resté invaincu aux championnats 2021 PGL Major Stockholm.

Kostyliev a récemment fait la une des journaux avec S1mple Formula, un documentaire sur sa vie et son ascension vers la renommée de l’esport. Beaucoup spéculent qu’il passera à Valorant dans les prochains mois.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

