NAVI remporte le trophée BLAST de la finale d’automne

Gagner des trophées, juste des trucs NAVI habituels.

Natus Vincere a remporté un autre trophée après avoir battu Team Vitality lors de la grande finale des finales d’automne de BLAST.

NAVI est la définition de la pure domination dans CS:GO compétitif. Leurs records sont hors des charts et rien n’arrête leur forme. L’organisation ukrainienne a une fois de plus fait ses preuves en battant à deux reprises les meilleures équipes comme Heroic et Team Vitality pour devenir les champions. Regardons brièvement ce qui s’est passé lors de la Grande Finale.

Natus Vincere Vs Team Vitality



NAVI et Vitality se sont battus sur Mirage, où ce dernier a clairement eu une mauvaise ouverture après avoir été mené 5-0 dans la première mi-temps. Cependant, ils ont remporté quelques tours, faisant 9-6 en faveur de NAVI. La seconde mi-temps a également été en faveur de NAVI, où Vitality avait du côté CT. Si l’équipe d’Oleksandr « s1mple » Kostyliev avait un score de 15-8 à son avantage, l’équipe de Mathieu « ZywOo » Herbaut s’est battue avec acharnement. Malheureusement pour Vitality, la première carte s’est soldée par une défaite 16-12.

Vitality est revenu fort avec une victoire sur la carte Nuke. Menant l’équipe CT par 6-0, Vitality a pris son élan et a gagné 16-6 contre NAVI.

Le dernier match était sur Inferno, où NAVI a rapidement pris l’avantage du côté du CT avec un énorme score de 12-3. Acculé contre le mur Vitality, n’avait presque pas d’espace pour rebondir et s’inclinait 16-7 face au s1mple et compagnie.

Simple MVP

S1mple a encore une fois prouvé qu’il est le maestro. Avec la note de joueur la plus élevée de 1,39, l’un des meilleurs joueurs du jeu a remporté la 18e médaille MVP de sa carrière.

En remportant les finales d’automne, NAVI participera désormais à la finale mondiale BLAST Premier 2021.

Image caractéristique : BLAST Premier