NAVI termine l’année avec la victoire finale mondiale

Quelle fin d’année pour ces champions.

La rivalité NAVI vs Gambit a été passionnante à regarder tout au long de l’année. À l’approche de l’année 2022, nous avons pu assister à une dernière bataille entre ces deux équipes incroyables lors de la finale mondiale BLAST Premier. Alors que Gambit a incroyablement bien joué tout au long du tournoi, c’est Natus Vincere qui a mis le dernier clou dans le cercueil. Voici un bref récapitulatif de l’action de la Grande Finale :

NAVI contre Gambit Esports



La grande finale a commencé sur Mirage, où les deux équipes semblaient égales lors des premiers tours. Cependant, c’est Gambit qui a mené la première mi-temps de trois tours. Passant du côté T, Gambit a maintenu son élan et a magnifiquement saisi sa chance. NAVI a eu du mal à trouver ses pieds et ne pouvait pas tenir des sites. Gambit a gagné 16-11 dans le premier match.

Le deuxième match sur Ancient a pris une mauvaise tournure pour Gambit en première mi-temps. NAVI était à l’aise du côté CT et avait un avantage de 8-3 à un moment donné. Les Russes ont gardé leur sang-froid et ont tenté de revenir, ce qu’ils ont presque fait, avec trois tours de retard. La seconde mi-temps a vu NAVI s’accrocher à son avance et Gambit courir pour dépasser. Cependant, le match s’est terminé par une victoire 11-16 pour NAVI.

Le match final sur Inferno était très à sens unique. Partant du côté avantageux du CS, NAVI a obtenu une bonne avance de trois tours. Gambit a essayé de conclure quelques tours, mais ils étaient très lâches dans la prise de sites et n’ont pas prêté attention à tous les petits détails. La première mi-temps est allée en faveur de NAVI avec un score de 11-4. Gambit était tendu et ne pouvait pas jouer comme il le faisait, mais des accessoires à NAVI pour les avoir poussés si fort et rendu la situation si difficile pour eux. Le match s’est terminé 6-16 à la manière de NAVI.

Natus Vincere a remporté 500 000 $ US avec Oleksandr « s1mple » Kostyliev, remportant une autre médaille MVP.

S1mple avait un 1,52 K/D et une note de 1,42. Le joueur de 24 ans a obtenu sa huitième médaille MVP de l’année et sa 19e médaille MVP de sa carrière.

NAVI participera désormais au tournoi IEM Katowice l’année prochaine.

Images vedettes : BLAST Premier