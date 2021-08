navigateur avec GPS spécial pour quads et VTT

Il est capable de résister à des terrains difficiles, à des températures extrêmes, ainsi qu’à des conditions météorologiques défavorables.

Garmin entre sur le marché du sport automobile avec un puissant navigateur GPS qui deviendra le meilleur allié des conducteurs de véhicules tout-terrain pour parcourir n’importe quelle route inconnue avec la plus grande confiance. Tread est un nouvel appareil robuste pour Quads et VTT, qui permettra à ses utilisateurs de s’aventurer à travers les dunes ou les terrains forestiers et d’affronter les conditions météorologiques les plus défavorables.

Spécialement développé pour s’adapter facilement aux terrains difficiles que parcourent ces véhicules, Tread se distingue par sa conception robuste et un écran ultra-lumineux de 5,5 pouces compatible avec une utilisation avec des gants, auquel s’ajoute sa résistance aux températures extrêmes et défavorables. conditions météorologiques.

Rester connecté

Tread se distingue, entre autres, par l’utilisation de l’outil de suivi Group Ride Tracker, basé sur une antenne avec technologie VHF qui offre aux conducteurs la possibilité de partager leur position, en suivant la trace de leurs compagnons sur la carte qui apparaît sur l’écran de l’appareil ( jusqu’à 13 km, selon l’endroit où vous installez l’antenne VHF et le terrain sur lequel vous vous trouvez) et envoyez des messages prédéterminés à un maximum de 20 appareils.

Group Ride Tracker, peut être acheté séparément et est compatible avec le navigateur GPS spécifique à la moto Zumo XT.

De plus, Tread est compatible avec les communicateurs par satellite inReach de Garmin, ce qui se traduit par la possibilité de rester en contact grâce à des messages texte bidirectionnels, d’accéder aux informations météorologiques, ainsi qu’à des SOS interactifs.

Et grâce à la nouvelle application Tread, les utilisateurs peuvent synchroniser les waypoints, les tracés, les itinéraires et créer des collections pour tous les appareils, ainsi qu’importer ou exporter facilement des fichiers GPX entre le smartphone et l’appareil.

Profitez du paysage et des environs

L’aventure devient plus excitante quand on a les outils nécessaires pour la mener à bien. En ce sens, Tread est équipé de capteurs de navigation, parmi lesquels un altimètre, un baromètre, une boussole et des capteurs de tangage et de roulis, qui aident l’appareil à naviguer sur les terrains les plus difficiles.

De même, les conducteurs qui le souhaitent peuvent inclure des images satellites haute résolution BirdsEye sur leur appareil via la connectivité WiFi, un outil avec lequel ils recevront gratuitement des vues aériennes du terrain et des environs. Ils auront même la base de données iOverlander, où ils trouveront des points d’intérêt pour ce type d’activité, comme des camps entre autres et sans avoir besoin de couverture.

À leur tour, ils auront une cartographie topographique préchargée de l’Europe, de l’Afrique (y compris Tracks4Africa), de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Des cartographies supplémentaires, telles que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, peuvent être téléchargées gratuitement via Garmin Express.

Tout est complété par des supports spéciaux pour le guidon et la barre, qui facilitent grandement l’emplacement et la fixation de l’appareil, favorisant la stabilité nécessaire pour tout type de parcours.

Contrôlez le véhicule confortablement

Ceux qui le souhaitent peuvent coupler leur appareil Tread avec le boîtier de commande numérique Garmin PowerSwitch (vendu séparément), ce qui leur permet de contrôler les éléments 12 volts inclus dans leur véhicule directement sur l’écran du Tread, ainsi que, par exemple, d’activer facilement feux de détresse, compresseurs d’air, blocages de différentiel et bien plus encore.

Le boîtier résistant aux intempéries est facile à installer et offre la possibilité de personnaliser les panneaux de commutation virtuels avec des étiquettes, des icônes et des groupes de canaux, ainsi que de manipuler les commandes de gradation et de clignotement pour les alertes sur l’écran du navigateur.

Une vision élargie pour chaque aventure

Si les utilisateurs ajoutent également la caméra sans fil BC 40 (vendue séparément) au cadre tubulaire, à l’écran plat ou à la cage de sécurité de leur véhicule, et la connectent à leur appareil Tread, ils obtiendront une vue claire du paysage environnant et des obstacles dans votre navigateur. filtrer. La batterie de l’appareil photo peut atteindre une autonomie allant jusqu’à 3 mois avec une seule charge et la transmission peut atteindre une distance de 13 mètres, ce qui signifie un enregistrement large et de qualité.

Bande de roulement Garmin : 699 euros

Garmin PowerSitch : 499 euros

Garmin BC 40 : 149 euros

Traqueur de groupe : 199 euros

www.garmin.com