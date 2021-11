Navigateur de confidentialité Brave pour intégrer Solana comme support par défaut

Le navigateur Brave prend des mesures pour intégrer la blockchain la plus rapide au monde afin de prendre en charge ses 42 millions d’utilisateurs actifs et 1,3 million de créateurs vérifiés.

Intégration de Brave avec Solana

Le lundi 8 novembre, lors de la conférence Breakpoint de Solana à Lisbonne, Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave and Bat, et Anatoly Yakovenko, PDG et fondateur de Solana Labs, ont annoncé l’intégration proposée du navigateur Web3 de bureau et mobile de Brave avec Solana blockchain au premier semestre 2022.

Le navigateur axé sur la confidentialité s’est tourné vers Solana pour la prise en charge par défaut en raison de la vitesse élevée et des faibles coûts de transaction de la blockchain.

Brendan Eich a expliqué en détail comment les deux projets fonctionneraient ensemble pour fournir des moyens plus pratiques d’aider les utilisateurs potentiels de crypto à exploiter les actifs numériques.

« Avec de plus en plus d’utilisateurs et de créateurs nécessitant des outils pour un accès rapide et abordable au Web décentralisé, cette intégration ouvrira la voie en toute transparence au prochain milliard d’utilisateurs de crypto pour exploiter des applications et des jetons. »

Le navigateur de confidentialité travaillait initialement sur la blockchain Ethereum, mais l’intérêt accru pour la crypto et DeFi a entraîné des frais de transaction élevés sur le réseau ethereum, provoquant un inconvénient pour certains utilisateurs.

Cependant, avec Solana offrant des transactions plus rapides allant jusqu’à 2300 transactions par seconde (tps) pour aussi peu que 0,001 $ à 0,005 $ par transaction, la plate-forme permettra aux utilisateurs de navigateur Brave de réaliser des économies significatives et encouragera les utilisateurs potentiels à utiliser la blockchain Solana.

Suite à l’annonce, le jeton natif basé sur Ethereum de Brave, Brave Attention Token, BAT, a connu une hausse de 25% au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap.

L’intégration s’avère également bénéfique pour Solana (SOL) car elle permettrait aux 42 millions d’utilisateurs actifs de Brave d’accéder aux nouvelles applications décentralisées de Solana (DApps).

Le PDG de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, a souligné que l’intégration avec les navigateurs permettra aux applications décentralisées de créer des expériences Web plus pratiques.

Un avenir « courageux » pour Solana

À la suite du partenariat avec Brave, on s’attend à ce que davantage d’utilisateurs de crypto grand public prennent connaissance du réseau de Solana dans les mois à venir, augmentant ainsi sa valorisation à long terme.

Avec Solana, les développeurs peuvent accéder à des échanges décentralisés (DEX) pour les échanges Solana via des navigateurs mobiles et de bureau, activer la prise en charge NFT et promouvoir l’utilisation de BAT par leurs pairs.

De plus, le réseau Solana serait en mesure de mettre en œuvre le protocole Themis développé par Brave, une étape importante dans BAT 2.0.

Brave continue de s’appuyer davantage sur ses politiques de confidentialité car il est actuellement considéré comme le premier choix en termes de confidentialité pour l’accès à Web3. Avec l’intégration, les utilisateurs mobiles de Brave pourront accéder à Web3 de manière plus sécurisée.

Solana SOL

241,24 $

-1,70%

-2,57%

+16,98 %

Jeton d’attention de base BAT

1,22 $

-2.38%

+21,02%

+17,95 %

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.