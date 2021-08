Navigateur de conseils créatifs de Facebook : guide du marketing

Le navigateur de conseils créatifs de Facebook est la dernière fonctionnalité pour aider les spécialistes du marketing à améliorer la création d’annonces et à générer plus de conversions. Facebook a indiqué qu’au cours du deuxième trimestre de 2021, ils comptaient près de 1,9 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Avec autant d’utilisateurs sur Facebook et la fatigue publicitaire étant un problème persistant pour les marques, cette fonctionnalité peut aider à maximiser les performances de vos publicités en exploitant les vastes données des campagnes réussies dans votre secteur.

Si vous souhaitez savoir comment utiliser le navigateur de conseils créatifs de Facebook pour améliorer la création de vos publicités, alors vous êtes au bon endroit !

Publicité sur Facebook en 2021

De nombreux utilisateurs de Facebook se sont plaints du nombre de publicités qu’ils voient ; Cependant, cela ne les empêche pas de consulter leur compte plusieurs fois au cours de la journée. Statista a indiqué que l’utilisation quotidienne moyenne des médias sociaux par les internautes dans le monde s’élevait à 145 minutes par jour. Il est indéniable que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie quotidienne. Il est toujours là depuis le réveil jusqu’à ce que nous nous endormions avec notre téléphone à la main.

Mais, en tant que spécialistes du marketing, nous avons tendance à voir les médias sociaux sous un jour différent. Vous pouvez ouvrir l’application et vous retrouver à faire des captures d’écran d’annonces ou à les enregistrer comme source d’inspiration pour de futures campagnes. Le site est en constante évolution, et ce qui a peut-être réussi dans le passé pourrait n’avoir que peu ou pas de résultats le lendemain.

Des statistiques Facebook pour guider votre stratégie Facebook 2021

Il y a quelques années, attirer des clients depuis Facebook était assez simple. Cela est principalement dû à une faible concurrence sur les réseaux sociaux et à une forte concentration sur le marketing transactionnel. Désormais, les marques ont accès à un certain nombre de points de données qui peuvent leur permettre d’apporter des optimisations stratégiques à leur stratégie en ligne. Mais votre stratégie marketing est-elle basée sur les bonnes données ? 51% des consommateurs pensent que moins de la moitié des marques créent un contenu qui résonne comme authentique. Cependant, 92% des spécialistes du marketing pensent que la plupart du contenu de leur marque résonne comme authentique auprès des consommateurs.

Navigateur de conseils créatifs de Facebook

Facebook a présenté Creative Guidance Navigator, un mini-site proposant des bonnes pratiques basées sur des données et des conseils de création d’annonces pour atteindre vos objectifs commerciaux. Ces courtes recommandations téléchargeables et partageables basées sur des données statistiques vous aideront à obtenir d’excellents résultats sur les plateformes Facebook.

Le service a une structure claire et est facile à utiliser. Vous verrez une liste de conseils publicitaires Facebook sur la page principale avec un bouton « Charger plus » pour afficher plus de recommandations. Pour rendre votre processus de recherche plus pratique et restreindre les notes à votre niche de marque, vous pouvez filtrer les résultats d’affichage par plate-forme, format d’annonce, secteur, région, taille d’entreprise et objectif.

Options de filtre du navigateur Creative Guidance de Facebook

1. Plateforme : FacebookInstagramMessengerAudience Network2. Format : CarrouselVidéoStatiqueSon surContenu de marqueHistoiresIn-streamFormat mixte3. Industry:AutomotiveConsumer Packaged GoodsEcommerceÉducationDivertissement et médiasServices financiersJeuxDétailTechnologie et connectivitéVoyage4. Région : mondialeAmérique du NordEMEALAmérique latineAsie-Pacifique5. Taille de l’entreprise :Petite entrepriseGrande entreprise6. Objectif : Construire la marqueFavoriser les ventesCommencer

De plus, vous verrez les options pour télécharger ou partager l’astuce spécifique, vérifier la source et accéder aux études de cas pertinentes. C’est tout – rien de compliqué, mais toujours plutôt utile pour optimiser vos campagnes publicitaires Facebook.

Quand votre entreprise doit-elle utiliser un partenaire marketing Facebook ?

Échecs de carte de crédit, mauvais suivi, dépenses excessives ou insuffisantes, consommation de données, nous en avons tous fait l’expérience. Et avec des algorithmes en constante évolution, il peut être difficile de rester au courant des tendances tout en adaptant votre croissance. C’est là qu’intervient un partenaire marketing Facebook. Les partenaires marketing Facebook (FMP) sont des agences et des entreprises technologiques qui ont été certifiées et approuvées par Facebook pour leurs excellentes compétences en marketing sur la plate-forme.

5 avantages de travailler avec un partenaire marketing Facebook

Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.Les partenaires sont des experts certifiés.Les partenaires sont évolutifs et flexibles.Les partenaires peuvent fournir une assistance pour la création d’annonces.Les partenaires ont un contact direct avec un représentant Facebook.

Conclusion

Si vous travaillez sur des publicités Facebook ou envisagez simplement de lancer une campagne, cela vaut vraiment la peine de parcourir les conseils de Facebook Creative Guidance Navigator. Découvrez des informations supplémentaires, des études de cas et des procédures. Ils vous aideront à atteindre vos objectifs marketing plus rapidement et plus facilement sur Facebook.

Auteur : Bretagne Garlin

Brittany gère les activités de marketing pour Agency Vista, le plus grand réseau d’agences de marketing. Son objectif est d’unir des professionnels du marketing tournés vers l’avenir à travers le monde avec des marques de premier plan pour obtenir des résultats impressionnants.

Ancienne élève de la publicité, elle a géré des campagnes pour des entreprises emblématiques telles que Bath and Body Works, QVC/HSN, Air Miles, The… Voir le profil complet ›