Navigateur sécurisé Avast : garantir votre droit à la confidentialité en ligne

Avec autant d’options pour les navigateurs Web, chacun offrant sa propre version de “navigation privée”, choisir la bonne peut être un véritable défi. Cependant, ce que la plupart d’entre eux appellent « navigation privée » n’est pas vraiment privé. De plus, la majorité des navigateurs nécessitent le téléchargement d’innombrables autres logiciels, tels que des extensions ou des modules complémentaires, pour vous protéger pleinement, ce qui vous oblige à faire encore plus de recherches pour trouver les bons programmes pour protéger votre vie privée et votre sécurité.

Avast Secure Browser est la solution qui offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de navigation Web sécurisée et privée.

Navigation intelligente : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce si important ?

Quand Internet a été imaginé pour la première fois, personne n’aurait pu deviner à quel point il deviendrait massif, ni à quel point il serait dangereux. Nous rêvions de connecter les gens pour partager des informations et collaborer sur de nouvelles idées. Au lieu de cela, nous avons une multitude de données personnelles qui sont mal protégées par une série disjointe de correctifs contre l’augmentation des violations, des exploits et des cyberattaques. Cette précieuse, mais vulnérable, cache d’informations est devenue la monnaie d’échange d’Internet. Bien que vos données personnelles puissent être et soient utilisées par les entreprises pour offrir une expérience utilisateur plus personnalisée, elles alimentent également le modèle commercial d’Internet : la publicité ciblée. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de l’étendue de nos ombres numériques, le modèle basé sur la publicité commence à sembler archaïque et envahissant. Cela a naturellement conduit de nombreuses personnes à rechercher des moyens de sécuriser leurs données en sécurisant leur navigation.

De nombreux navigateurs proposent un mode de navigation privée, qui empêche l’enregistrement de votre historique de navigation et des cookies. Cela ne protège votre vie privée que des personnes ayant accès à votre appareil, mais en ce qui concerne la plupart des menaces à la vie privée, cela ne suffit pas. D’innombrables extensions, programmes et logiciels promettent de vous protéger contre le vol de vos données ou l’infection de vos appareils par des virus et des logiciels malveillants, mais en passant au crible toutes les options, même les plus férus de technologie d’entre nous se sentiront dépassés.

Avec les gros titres sur les violations de données et les grandes entreprises qui se font prendre à vendre nos informations, il est difficile de se sentir en sécurité en ligne. Cependant, avec de plus en plus de personnes dans le monde ayant besoin d’Internet pour travailler, étudier et se connecter, il devient également impossible de ne pas être en ligne. Heureusement, il existe une solution – et cela ne nécessitera pas le téléchargement d’une douzaine d’extensions ou de programmes différents pour fonctionner avec votre navigateur existant.

Navigateur sécurisé Avast : une véritable confidentialité en ligne

Issu de l’éditeur international de logiciels de cybersécurité à l’origine du logiciel Avast Antivirus incroyablement populaire, Avast Secure Browser intègre les trois décennies d’expérience de l’entreprise dans une expérience de navigation transparente et sécurisée. Il existe de nombreux programmes disponibles pour vous aider à protéger votre vie privée lorsque vous êtes en ligne, mais là où Avast Secure Browser brille vraiment, c’est la combinaison de toutes les fonctionnalités de navigation que vous souhaitez et de tous les outils de confidentialité et de sécurité dont vous avez besoin sans aucune configuration compliquée.

Avec Avast Secure Browser, vous pouvez profiter d’une variété de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, toutes réunies au même endroit, le Centre de sécurité et de confidentialité :

Mode banque: Lorsqu’il s’agit de gérer les finances et de faire des achats en ligne, nous voulons tous un peu plus de sécurité. Avec le mode bancaire, Avast Secure Browser crée une session de bureau isolée, protégeant vos informations financières des enregistreurs de frappe et des regards indiscrets.

Adblock: Nous détestons tous le flot d’annonces que de nombreux sites Web intègrent dans chaque page. En plus d’être désagréables à regarder, les publicités peuvent ralentir votre navigateur et même faire planter des pages. Bien qu’il existe d’innombrables options de blocage des publicités sur le marché, Adblock d’Avast est intégré directement dans le navigateur et fonctionne comme un charme sans casser les pages Web que vous visitez.

Anti-empreintes digitales: Autrefois, les cookies et une adresse IP étaient tous un site Web utilisé pour identifier les utilisateurs, mais avec de plus en plus de personnes supprimant les cookies, utilisant des modes de navigation privés et même utilisant des VPN, les entreprises ont mis au point de nouvelles façons de suivre directement les utilisateurs via leurs navigateurs. Les empreintes digitales peuvent fournir toutes sortes d’informations, comme votre fuseau horaire, les paramètres de langue de votre appareil et même le type d’appareil que vous utilisez. Avast Secure Browser utilise un certain nombre de méthodes pour s’assurer que vous ne vous démarquez pas et que vous soyez unique.

Anti hameçonnage: Les sites Web utilisent un certain nombre d’outils, notamment des scripts, des iframes, des trackers, etc. Soutenu par le réseau de renseignements sur les menaces d’Avast et alimenté par l’IA, Avast Secure Browser vous protégera contre les logiciels malveillants.

Anti-Tracking: De nombreuses entreprises ont tout intérêt à suivre l’activité en ligne de leurs utilisateurs, tout comme les pirates et les traqueurs qui abuseraient de ces informations. Avast Secure Browser vous protège des deux, en gardant votre activité en ligne privée en bloquant les demandes externes provenant de plateformes tierces, ainsi qu’en supprimant les bogues Web et les scripts de suivi.

Garde d’extension: Tout comme n’importe qui peut créer une application, n’importe qui peut créer une extension et celles-ci peuvent causer toutes sortes de problèmes lorsqu’elles sont créées par des sources non fiables. Avast vous protège en autorisant uniquement l’installation d’extensions sûres et fiables sur le Chrome Web Store.

Vérification de piratage: Bien que vous surveilliez peut-être déjà votre dossier de crédit pour le vol d’identité et la fraude, votre navigateur peut également vous aider à vous protéger contre le vol d’identité numérique. Si vos informations sont impliquées dans une violation de données, Avast Secure Browser vous indiquera les identifiants de connexion que vous devrez modifier.

Gestionnaire de mots de passe: Garder une trace de tous ces mots de passe complexes est un défi, même pour ceux qui ont le meilleur des souvenirs. Avast Secure Browser vous permet d’installer n’importe quelle extension de mot de passe d’Avast Addons et Chrome Web Store, y compris des extensions populaires telles que LastPass, Bitwarden et 1Password.

Mode privé: Par rapport aux fenêtres sécurisées ou privées d’autres navigateurs, Avast Private Mode a l’Anti-track, Adblock et Anti-phishing activés par défaut et supprime l’intégralité de votre historique de session Private Mode une fois que vous quittez la fenêtre.

Gardien de webcam: Comme de plus en plus de nos réunions et appels se déroulent en ligne via le chat vidéo, il existe de très bonnes raisons d’autoriser les sites à utiliser votre webcam ; cependant, vous devriez toujours avoir ce choix. Avec Webcam Guard, vous décidez quels sites Web sont autorisés à utiliser votre caméra et à quel moment, y compris en autorisant des autorisations temporaires. Vous pouvez accorder une autorisation temporaire à un site pour prendre une photo pour votre image de profil sans avoir à fouiller dans les paramètres pour supprimer cette autorisation par la suite.

Intégration avec Avast Antivirus* : Même le navigateur le plus sécurisé ne peut pas arrêter toutes les menaces. Heureusement, vous pouvez utiliser le Centre de sécurité et de confidentialité pour analyser votre ordinateur à la recherche de virus, de ransomwares et d’autres logiciels malveillants avec le programme antivirus incroyablement populaire d’Avast.

Avast Free Antivirus ou les services payants Avast Premium et Ultimate sont facultatifs.

Comme si la richesse des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité ne suffisait pas, Avast Secure Browser est également un navigateur très bien conçu avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires utiles. Avast a inclus un certain nombre d’outils de productivité intégrés directement dans le navigateur. Le gestionnaire de performances optimise l’utilisation de votre RAM et de votre processeur pour une expérience plus fluide et plus rapide. Avast Secure Browser inclut même une fonction de synchronisation cryptée qui permet à tout l’historique de votre navigateur et à vos favoris de se synchroniser sur tous les appareils. Mieux encore, Avast Secure Browser est disponible pour PC, Mac, iOS et Android, vous permettant de profiter de la même expérience de navigation sécurisée où que vous soyez.

Avast Secure Browser : faites le changement aujourd’hui

Avec une si grande partie de notre vie désormais contenue dans nos ordinateurs et nos téléphones, changer de navigateur peut sembler une décision vraiment importante et écrasante. Cependant, passer à Avast Secure Browser ne pourrait pas être plus simple. Vous pouvez importer tout votre historique de navigation, vos mots de passe enregistrés et vos favoris depuis votre ancien navigateur en appuyant simplement sur un bouton. Mieux encore, c’est totalement gratuit.

Alors qu’est-ce que tu attends? Téléchargez Avast Secure Browser dès aujourd’hui et protégez votre confidentialité en ligne.

