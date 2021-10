Navigation à travers l’incertitude : comment l’assurance doit-elle être prête à relever les défis à venir dans un monde axé sur le numérique ?

Image représentative

Par Arpita Mitra

Le cœur de l’assurance est de vaincre les risques d’incertitude et de rester résilient avec ceux qu’ils se sont engagés à protéger face à une crise sans précédent. Cependant, COVID a renversé la vapeur. Il n’y avait pas que les assurés ; l’ampleur de la crise et le degré d’impact ont également eu d’énormes implications pour l’industrie, du recalcul des limites de capital minimum à la redéfinition des règles d’engagement client.

Au milieu de la crise, le secteur de l’assurance est resté aux commandes en gardant « l’empathie » et « l’accessibilité » au cœur de tout processus décisionnel. Les chefs d’entreprise se sont concentrés sur le transfert des opérations à distance, l’intégration de la technologie pour renforcer l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des capacités numériques pour soutenir les transactions commerciales. L’industrie a poursuivi sa transformation de l’intérieur vers l’extérieur – pour remplacer ses anciens moyens de dialogue par de « nouvelles » versions de plans d’interaction, de plans de vente, de stratégies opérationnelles et plus encore.

Au fur et à mesure que les entreprises progressent vers la « croissance et la reprise », la peur de l’incertitude continuera de rôder sur le marché et la spéculation en cours sur les futures vagues d’infection au COVID jettera un nuage sur le jugement des clients sur leurs propres risques et besoins de protection. Pour lutter contre cette peur et cette spéculation, beaucoup dépendra des capacités de l’assureur à prévoir l’évolution des besoins de ses groupes de clients cibles et de la rapidité de sa réponse aux demandes du marché.

Bien que les assureurs majoritaires pensent qu’ils sont beaucoup plus confiants en 2021 et sont sur la voie de la reprise, près de 30% ont déclaré qu’ils s’attaquaient toujours aux problèmes découlant des circonstances induites par COVID, telles que les «transitions de travail à distance» et les «crises du chômage». De l’autre côté, « l’utilisation de technologies autonomes (par exemple, l’IA, la robotique, etc.) », la « concurrence des entreprises natives du numérique » et la « transformation du modèle commercial » sont les principales priorités non liées au COVID qui sont poursuivies par les assureurs.

Cependant, selon l’enquête d’IDC sur la résilience et les dépenses des entreprises futures, la majorité des personnes interrogées en 2021 (environ 70 %) continuent de faire face à une pénurie de ressources qualifiées capables de gérer les systèmes hérités, ce qui fait de la réconciliation des systèmes une tâche herculéenne pour le prochain cycle. de métamorphose.

Un autre élément clé à noter est que pendant la pandémie, les investissements étaient davantage motivés par les besoins immédiats, à court terme et tactiques des entreprises, qui sont moins susceptibles de relever les défis posés par les entreprises natives du numérique. La fragilité des initiatives de transformation stupéfiantes ne permettra pas les retours sur investissement souhaités, et ni l’un ni l’autre ne pourra évoluer en fonction des attentes croissantes des clients à long terme.

L’état d’esprit de la culture de l’organisation doit changer et être guidé par le désir d’innover à chaque étape de la chaîne de valeur, en mettant « l’intelligence » et « l’automatisation » au premier plan de toute interaction. Les assureurs ont besoin de plus de flexibilité dans la conception opérationnelle, de rapidité d’exécution et d’agilité pour prospérer et devenir une entreprise prête pour l’avenir.

En résumé, cinq capacités qui, selon nous, rendront les assureurs prêts pour l’avenir :

Concevoir une stratégie marketing de bout en bout : identifier toutes les grandes et petites opportunités de communication avec les clients et concevoir l’expérience pour « engager » contribue grandement à améliorer la mémorisation de la marque, la valeur du contrat par client et le bouche-à-oreille. recommandations fondées. De nombreuses études ont suggéré que les expériences « utilisateur » organisées incitent les clients à partager plus d’informations en échange de services personnalisés. -besoins du marché, qui sont plus contextuels à l’environnement du marché local. Intégrer Tarification dynamique et en temps réel : Les stratégies de tarification complexes sont souvent le principal obstacle à la fidélisation des clients, qui ne réalisent pas la valeur des primes payées, en particulier au moment de la notification des réclamations. La différenciation des prix est fondamentale pour les entreprises, mais en même temps, étant donné l’accessibilité aux données structurées et non structurées de l’environnement commercial, les équipes de souscription peuvent tirer parti de l’analyse et de la modélisation prédictive pour proposer des offres plus personnalisées aux clients, ce qui rend l’ensemble du processus plus transparent. .Autonomiser le personnel de distribution pour l’avenir : il est tout aussi essentiel pour les assureurs d’activer les canaux intermédiaires traditionnels avec des outils permettant d’obtenir trois résultats importants : une continuité 24h/24 et 7j/7 dans la communication avec les clients, une option de libre-service pour les clients et un délai de prestation de service plus rapide. Pendant la pandémie, il y a eu un impact significatif sur les nouvelles entreprises générées par les interactions agent-client, laissant place à une croissance plus élevée des ventes numériques. Cependant, les interactions au niveau des succursales et des agents devraient reprendre, mais seront soumises à des politiques de travail hybride adoptées par les assureurs individuels. axée sur une stratégie axée sur le client, il est primordial pour les assureurs de créer de nouvelles opportunités d’engagement pour les clients qui sont intuitives, contextuelles et personnalisées.

(Arpita Mitra est Senior Research Manager chez IDC Financial Insights Asia/Pacific. Les opinions exprimées sont personnelles.)

