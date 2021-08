Safari a fait l’objet d’une refonte majeure avec iOS 15, et bien qu’il y ait un certain nombre d’améliorations et de changements, certaines fonctionnalités ne se trouvent plus là où elles se trouvaient. Continuez à lire pour savoir comment passer à la navigation privée iPhone dans Safari avec iOS 15.

L’un des changements les plus importants avec Safari dans iOS 15 est que la barre d’adresse/de recherche par défaut se trouve désormais en bas de l’écran. Il existe également une nouvelle expérience d’onglets/onglets de groupe et plus encore. Pour un aperçu détaillé de toutes les nouveautés, consultez notre guide :

Alors que certaines fonctionnalités sont réversibles (comme le retour à une conception de barre supérieure), certaines ont changé de manière permanente. Avec la navigation privée, iOS 15 créera probablement un « qui a déplacé mon fromage ? » moment pour beaucoup d’utilisateurs car il est plus enterré que dans iOS 14 et les versions antérieures.

Pour rappel, voici comment Apple décrit le mode de navigation privée :

Safari ne se souviendra pas des pages que vous avez visitées, de votre historique de recherche ou de vos informations de saisie automatique après avoir fermé un onglet en mode de navigation privée.

Au-delà de ce que propose la navigation privée, Apple lance également iCloud Private Relay avec iOS 15, qui sera disponible sur iPhone, iPad et Mac.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs, avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment passer à la navigation privée iPhone dans Safari avec iOS 15

Sur votre iPhone sous iOS 15, ouvrez Safari Appuyez sur l’icône à deux carrés dans le coin inférieur droit (coin supérieur droit si vous utilisez la vue paysage) Appuyez sur le bouton “1 onglet” (ou “X onglets”) Choisissez Privé Appuyez sur l’icône + dans coin inférieur Vous pouvez dire que vous utilisez la navigation privée lorsque l’adresse/la recherche s’assombrit Suivez les mêmes étapes et appuyez à nouveau sur Privé pour arrêter d’utiliser la fonctionnalité

Voici à quoi cela ressemble sur iPhone :

Maintenant, appuyez simplement sur l’icône +. Lorsque vous utilisez le mode clair dans iOS 15, la barre d’adresse/de recherche passe du blanc au gris, et lors de l’utilisation du mode sombre, elle passe du gris au noir lors de l’utilisation de la navigation privée iPhone.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :