Naviguer dans le monde des échanges crypto

Dans le monde de plus en plus turbulent des échanges de crypto-monnaie, beaucoup qui ont émergé à la suite du grand succès de géants tels que Binance, Coinbase, Kraken Huobi et Upbit, ne sont certainement pas très fiables, que ce soit en termes de sécurité, de transparence ou de fonctionnalité.

Principaux échanges cryptographiques et systèmes de sécurité pour empêcher le vol par les pirates

Selon une enquête réalisée en 2019 par agence d’études de marché Statista, 40 % des commerçants interrogés considéraient la sécurité comme le plus gros problème des échanges, 37 % considéraient le coût des frais de transaction comme le principal problème et 36 % citaient un manque de liquidité.

Sur le plan de la sécurité, les grandes bourses ont beaucoup travaillé ces dernières années pour éviter les cas de vols de plusieurs millions de dollars par des hackers professionnels en adoptant le système d’authentification à 2 facteurs (2FA) pour éviter ou du moins limiter les cas de plus en plus fréquents de piratage de compte.

Avec ce système, une double clé is utilisé pour authentifier l’accès d’un utilisateur à la plate-forme.

En matière de sécurité, il y a aussi la question du service client, dans laquelle Kraken semble certainement être préféré par rapport aux géants tels que Coinbase et Binance, dont les services de soutien semblent plutôt médiocres, compte tenu des nombreux commentaires négatifs enregistrés par un nombre croissant d’utilisateurs.

Un autre facteur important est la liquidité des échanges, qui représente la facilité de convertir une crypto-monnaie en espèces ou une autre crypto-monnaie.

Cela sert à la fois de garantie pour les investisseurs et de stabilisation des fluctuations et de la volatilité du marché. Dans ce cas, Binance, Coinbase, Huobi, KuCoin, Kraken et Bitfinex font certainement partie des bourses les plus liquides.

Les faibles frais sont la raison du succès des principaux échanges cryptographiques

Quels échanges sont les plus pratiques en termes de frais

L’un des aspects les plus importants du choix d’une bourse est certainement les commissions payées par transaction. Une grande partie du succès de Binance est due à ses commissions, qui sont parmi les plus basses du marché.

Il existe trois types de frais: sur le trading, sur le dépôt ou le retrait de crypto-monnaies et sur le financement ou l’exploitation de crypto-monnaies.

En ce qui concerne les frais de négociation, avec 0,1%, Binance est certainement l’échange le moins cher, avec la possibilité d’une remise de 25% si vous utilisez des tokens de la plateforme BNB.

Poloniex a la commission de départ la plus basse à 0,09 %, mais sans possibilité de remise, tandis que Gémeaux et Coinbase avec une commission entre 0.9% et 1.9% sont certainement parmi les échanges les moins commodes de ce point de vue.

Les commissions versées sur Kraken, Bitfinex et Huobi moyenne entre 0,16 et 0,25%. Quant au dépôt, très peu d’échanges ont des frais (Gemini en fait partie), tandis que sur le retrait il y en a beaucoup qui appliquent des frais, qui sont variables selon la crypto-monnaie mais qui tournent en moyenne autour de 7/10 dollars.

La nouvelle frontière des échanges de crypto-monnaie

Parallèlement à la finance centralisée, la finance décentralisée est de plus en plus utilisée comme alternative pour combler les lacunes en matière de sécurité.

Au cours de l’année écoulée, il y a eu un véritable essor de l’offre de produits et de projets de financement décentralisés, et par conséquent, le nombre d’échanges DeFi utilisant le teneur de marché automatisé système s’est multiplié.

En termes simples, il s’agit de mécanismes commerciaux autonomes qui éliminer le besoin d’un intermédiaire comme dans les échanges traditionnels. Sur ces plateformes, les ordres d’achat ou de vente d’actifs sont exécutés via contrats intelligents et le marché est ainsi régulé par des algorithmes mathématiques qui s’ajustent aux ordres passés par les différents opérateurs du marché à ce moment-là.

La principale bourse est sans aucun doute Uniswap, qui a récemment fait l’objet d’une enquête de la SEC des États-Unis pour des irrégularités présumées impliquant un produit de prêt financier.

D’autres bourses telles que Bisk, Pancake Swap ou Sushi Swap gagnent une grande part de marché, qui est encore très petite par rapport à celle de la finance centralisée, mais qui pourrait certainement avoir des développements futurs plus prometteurs.

Sa popularité est encore trop faible et il est difficile d’accès pour ceux qui n’en ont pas déjà expertise dans le monde de la crypto pour qu’il soit vraiment en concurrence avec des géants tels que Coinbase et Binance.