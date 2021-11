Naviguer dans les blessures pour créer une carte de pari de la semaine 9

Cette semaine, Warren et Joe commencent par examiner les outsiders de la route cette saison et si cela pourrait signaler une victoire des Falcons contre les Saints (5h00). Ensuite, ils abordent les Packers-Chiefs et discutent de l’impact des débuts de Jordan Love sur la ligne (11h00). Ensuite, ils traversent Rams-Titans (24h00), Bengals-Browns (39h00) et Cardinals-49ers (47h00), et House explique pourquoi Chargers over Eagles est son pari préféré de la semaine (50h00). ). Ils se terminent par un autre parlay exotique de Joe House (1:03:00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

