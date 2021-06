Naviguer dans les complexités de la conformité ESG en Inde

Les fonds ESG connaissent un intérêt croissant pour le secteur indien des fonds communs de placement.

Par Rajesh Narain Gupta

Le caractère perçu des entreprises comme de simples entités génératrices de revenus et lucratives est en train de se transformer. L’écosystème d’entreprise moderne est réputé avoir un caractère social avec une couche supplémentaire de devoir moral et de responsabilité envers l’environnement, la société et la communauté au sein de laquelle il opère. Cela a donné naissance au concept environnemental, social et de gouvernance (ESG), les investisseurs et autres parties prenantes exigeant une plus grande transparence et responsabilité dans le fonctionnement des organisations commerciales.

L’aspect environnemental évalue l’efficacité avec laquelle les entreprises réduisent leur empreinte carbone, instituent les meilleures pratiques de gestion de la pollution et des déchets et adoptent l’économie circulaire. L’aspect social traite de la création de propositions de juste valeur pour la société, la santé et la sécurité des employés, l’égalité des sexes au travail, l’intégration sociale et économique des communautés défavorisées et l’engagement avec les clients de manière juste et transparente. L’aspect gouvernance traite de la structure de gouvernance d’entreprise d’une entreprise, des audits financiers en temps opportun, de l’éthique des affaires et de l’opposition à des pratiques telles que la corruption.

Le premier rendez-vous que l’Inde a eu avec la conformité ESG a eu lieu lorsqu’elle est devenue le premier pays à imposer la pratique de la RSE avec le Companies Act 2013. Le régulateur de marché Sebi a joué un rôle proactif en rendant les entreprises indiennes réceptives à la mise en œuvre d’un mécanisme de politique ESG efficace. De nouvelles normes pour les divulgations ESG ont été introduites en 2020 par le régulateur de marché pour les 1 000 premières entités cotées du pays par capitalisation boursière. Il est devenu obligatoire pour ces entités de se conformer aux normes de divulgation d’ici l’exercice 22.

Le concept ESG donne du crédit au fait que les entreprises sont responsables envers leurs parties prenantes. Ce principe a été ancré dans les Directives volontaires nationales (NVG) sur les responsabilités sociales, environnementales et économiques des entreprises publiées en 2011 et incorporées dans la Loi sur les sociétés 2013. Les NVG obligent une entreprise et ses administrateurs à essayer une plus grande responsabilité envers les parties prenantes internes comme les employés et les externes. comme l’environnement et la communauté. Les NVG ont été soumises à d’autres mises à niveau et mises à jour en tant que Directives nationales pour une conduite responsable des entreprises (NGRBC) en 2019. Les 500 premières entreprises cotées en Inde par capitalisation boursière ont été chargées par le régulateur de divulguer des indicateurs de responsabilité commerciale et de durabilité par le biais de la responsabilité des entreprises. Reporting (BRR). Sur la base des NGRBC, le BRR existant a été mis à jour pour faciliter l’inclusion des pratiques mondiales actuelles dans les rapports sur la durabilité non financière. Le rapport de la Commission des rapports sur la responsabilité des entreprises a été dévoilé par le ministère des Affaires corporatives le 11 août 2020.

Les fonds ESG connaissent un intérêt croissant pour le secteur indien des fonds communs de placement. Un nombre croissant d’entreprises adopteront ce concept sous la pression sociale et réglementaire pour attirer le capital-investissement. Les banques et les institutions financières sont tenues d’offrir de meilleurs taux d’intérêt aux entreprises respectant les normes ESG.

Les investisseurs appartenant à la génération du millénaire ont été le moteur de l’essor des investissements ESG ; la plupart de ces investisseurs privilégient l’investissement dans des entreprises qui non seulement génèrent un retour sur investissement substantiel, mais qui ont également des objectifs ESG clairement définis.

Les banques et les institutions financières sont susceptibles d’envisager de plus en plus la finance verte, pour assurer le flux de fonds vers des projets compatibles ESG comme les véhicules électriques, l’énergie solaire, etc. Des organismes comme la Banque mondiale se concentreraient sur l’examen des références ESG des pays tout en offrant des prêts à long terme et l’aide au développement qui leur est apportée.

L’ESG est passé de la marge à l’avant-scène. La conformité ESG devenant un impératif politique, les entreprises doivent faire preuve d’un leadership éthique et d’une sagesse collective pour répondre aux attentes sous le thème mondial de l’ESG.

L’auteur est Managing Partner, SNG & Partners

