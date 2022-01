Naviguer dans l’incertitude de COVID pour prévisualiser les plus grands jeux de la semaine 17

Warren et Joe commencent cette semaine par un aperçu des Chiefs-Bengals et se demandent quel type d’offensive Cincinnati devrait exécuter pour renverser les champions en titre de l’AFC (5h00). Ensuite, Warren décompose Cardinals-Cowboys et explique pourquoi Arizona peut être un peu faux (27:00). De plus, ils discutent de la façon de parier sur les Ravens sans savoir qui commencera au poste de quart (40h00), et House donne ses choix exotiques hebdomadaires (53h00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

