Navire de guerre indien dans la Manche pour des jeux de guerre alors que la marine « évalue les capacités britanniques » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’INS Tabar – “Battleaxe” en sanskrit – avait déjà pris part à la première partie de l’exercice Konkan en mer, et engagera la frégate récemment rénovée HMS Westminster dans des exercices de défense aérienne, des exercices anti-sous-marins et des opérations d’hélicoptères transversaux, où des hélicoptères seront effectuer les procédures d’atterrissage.

L’exercice a été programmé pour coïncider avec le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde aujourd’hui pour montrer comment les relations entre les deux nations sont passées à une nouvelle étape vitale.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus de 20 000 marins indiens se sont battus avec distinction dans la marine royale indienne, et les membres de la compagnie de navires de 300 hommes de Tabar rendront hommage aux morts de la Première et de la Seconde Guerre mondiale au Mémorial naval de Southsea Common.

Les tensions avec la Chine et le passage de la Grande-Bretagne à l’Indo-Pacifique signifient que les relations militaires entre les deux nations sont plus importantes que jamais.

Il y a quelques semaines à peine, le nouveau porte-avions britannique, le HMS Queen Elizabeth, et le groupe d’attaque Carrier ont mené une série d’exercices à grande échelle avec la marine indienne dans la baie du Bengale, comprenant 10 navires et deux sous-marins.

« Ces exercices sont plus que symboliques. Nos marines évaluent leurs capacités mutuelles avec des manœuvres complexes. Il faut un certain degré de confiance pour entreprendre des manœuvres anti-sous-marines et aériennes avec un autre pays parce que vous révélez une grande partie de votre main. Ce sont des choses sérieuses », a déclaré Alessio Patalano, expert en guerre et sécurité en Asie de l’Est au King’s College de Londres.

« L’un des aspects les plus sous-estimés de l’examen intégré était l’accent mis sur l’Inde, et la décision a été prise qu’une partie de l’engagement plus large dans l’Indo-Pacifique se traduira par des relations de défense et de sécurité plus solides avec l’Inde.

« L’Inde est devenue l’une des relations les plus importantes de ce mouvement en termes de défense et de sécurité. Que l’un des auteurs de ce rapport, Alex Ellis, ait été nommé haut-commissaire britannique de l’Inde n’est pas une coïncidence.

« Nos liens culturels étroits et nos échanges militaires réguliers vont accélérer la vitesse à laquelle notre coopération en matière de défense et de sécurité se développe. »

James Rogers, du Council on Geostrategy, a ajouté le bronzage des chars ; » Cela montre que l’inclinaison de la Grande-Bretagne vers l’Indo-Pacifique est plus qu’une rhétorique – elle souligne le fait qu’il s’agit d’action. Les deux nations prennent enfin au sérieux leurs intérêts respectifs.

« La Chine considère l’Inde comme une menace stratégique et il est encore plus important que nous ne permettions pas à l’Inde de tomber dans le camp chinois à l’avenir. Nous lui apportons tout notre soutien. »

Hier soir, le haut-commissaire indien SE Gaitri Issar Kumar a déclaré au Sunday Express : « La marine indienne et la marine royale partagent des liens historiques uniques et nous attendons avec impatience la visite de bonne volonté de l’INS Tabar, une frégate de première ligne de la marine indienne.

« Ses exercices conjoints, avec le HMS Westminster de la Royal Navy, visent à améliorer l’interopérabilité, la synergie et la coopération entre les deux marines.

«Je souhaite la bienvenue au capitaine Mahesh Mangipudi et à tous les grades de l’INS Tabar.

“Je ne doute pas que leur visite à Portsmouth, organisée par la Royal Navy, contribuera à renforcer davantage les contacts amicaux et la coopération entre les deux marines.”