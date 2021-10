Navjot Kaur Sidhu fait des allégations étonnantes, affirme que le journaliste de Pak Aroosa Alam a reçu des pots-de-vin pour des postes de police au Pendjab

Le Capt Amarinder Singh avait cependant affirmé qu’Aroosa Alam était venu en Inde avec les autorisations requises des gouvernements de l’UPA et de la NDA.

Les allégations et contre-allégations concernant la journaliste pakistanaise Aroosa Alam et ses liens présumés avec l’agence d’espionnage de Pak ISI et les politiciens du Pendjab ont secoué le paysage politique de l’État. Après une guerre sur Twitter entre le député CM du Pendjab Sukhjinder Randhawa et l’ancien ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, l’épouse du chef du Congrès de l’État Navjot Singh Sidhu et ancien député provincial Navjot Kaur Sidhu a fait des déclarations étonnantes.

S’adressant aux journalistes, Navjot Kaur a affirmé qu’aucun poste de police au Pendjab n’avait eu lieu sans un cadeau ou un paiement à Aroosa Alam, qui se trouve également être l’ami du capitaine Singh. Elle a en outre allégué qu’Alam et son fils avaient pris tout l’argent et avaient fui l’Inde.

Elle a conseillé au capitaine Singh d’aller à Aroosa (au Pakistan) et de profiter de sa vie restante en y obtenant un poste honorable. Navjot Kaur a également affirmé qu’elle n’avait jamais été écoutée car elle n’avait jamais laissé Navjot Singh Sidhu s’approcher d’Aroosa Alam.

D’autre part, l’ancien DGP du Pendjab Mohd Mustafa a interrogé Singh pour avoir tweeté une photo d’Aroosa Alam et de Sonia Gandhi. « Toujours aux prises pour saisir les « conceptions » derrière le twitting CP -Aroosa pic Capt Amarinder Singh ! Veuillez comprendre que l’octroi d’un visa par l’UPA ou la NDA n’inclut pas l’appareil de gouvernance « licence 2 domestiquer et sous-traiter » à « videshi mehman » avec une liberté sans entrave de piller et de blanchir ! » a allégué Mustafa laissant entendre que Singh avait laissé Aroosa abuser de l’appareil gouvernemental. Il a également partagé une photo de l’ancienne secrétaire en chef du Pendjab Vini Mahajan et de son mari Dinkar Gupta avec Aroosa Alam.

SI JE ME TROUVE, EXPLIQUEZ CECI ; DGP & CS DANS LE TOUR DE ?????? 2/N pic.twitter.com/67uhWbPjP6 – MOHD MUSTAFA, ANCIEN IPS (@MohdMustafaips) 23 octobre 2021

TOUJOURS SAISIR POUR SAISIR LES « DESIGNS » DERRIÈRE TWITTING CP -AROOSA PIC @CAPT_AMARINDER ! VEUILLEZ COMPRENDRE, L’OCTROI DE VIZA PAR L’UPA OU LA NDA N’INCLUT PAS « L’APPAREIL DE GOUVERNANCE DE LA LICENCE 2 DOMESTICATE & OUTSOURCE » À ‘VDESHI MEHMAN’ WID UNFETTERED LIBERTY 2 LOOT & LUNDER! 1/N – MOHD MUSTAFA, ANCIEN IPS (@MohdMustafaips) 23 octobre 2021

À cela, le Capt Singh a riposté en partageant une photo de la femme d’Alam et Mustafa. « Et si vous expliquiez ce Mohd Mustafa ? N’est-ce pas votre femme et votre belle-fille avec la même femme ? C’est d’une bassesse … Mélanger politique et amitié ! Aroosa Alam chérit personnellement ces souvenirs et bien d’autres avec votre famille », a déclaré Singh via le Twitter de son conseiller en médias Raveen Thukral.

«Et que diriez-vous d’expliquer ce @MohdMustafaips. N’est-ce pas votre femme et votre belle-fille avec la même femme ? C’est d’une bassesse … Mélanger politique et amitié ! #AroosaAlam

chérit personnellement ces souvenirs et bien d’autres avec votre famille ‘: @capt_amainder pic.twitter.com/rvC3u6laJb – Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) 23 octobre 2021

Hier, le Pendjab Dy CM Randhawa avait déclaré que la police de l’État enquêterait pour savoir si Aroosa Alam avait des liens avec l’ISI. Le Capt Amarinder Singh avait cependant affirmé qu’Aroosa Alam était venu en Inde avec les autorisations requises des gouvernements de l’UPA et de la NDA.

