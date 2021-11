Navjot Singh Sidhu appelle Imran Khan « Bade Bhai » lors de sa visite à Kartarpur ; Le BJP riposte au Congrès

Notamment, lors d’une de ses visites au Pakistan dans le passé, Sidhu avait étreint le chef de l’armée pakistanaise, le général Bajwa, créant une tempête dans la politique indienne.

Le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a effectué aujourd’hui une visite à Gurudwara Darbar Sahib à Kartarpur, au Pakistan. Lors de sa visite, Muhammad Latif, PDG du PMU est venu l’accueillir. Lorsque Latif a déclaré qu’il était venu souhaiter la bienvenue à Sidhu au nom du Premier ministre pakistanais Imran Khan, Sidhu a répondu que Khan est comme son frère aîné.

Le BJP a riposté au parti du Congrès ainsi qu’à Sidhu en disant qu’il n’y a pas de surprise que la famille Gandhi ait choisi Sidhu plutôt qu’Amarinder Singh. Partageant la vidéo sur Twitter, le leader du BJP, Amit Malviya, a déclaré : « Le favori de Rahul Gandhi, Navjot Singh Sidhu, appelle le Premier ministre pakistanais Imran Khan son « bada bhai ». La dernière fois qu’il avait serré dans ses bras le général Bajwa, le chef de l’armée pakistanaise, il avait fait des louanges. Est-il surprenant que les frères et sœurs Gandhi aient choisi un Sidhu aimant le Pakistan plutôt que le vétéran Amarinder Singh ? »

Navjot Singh Sidhu, le favori de Rahul Gandhi, appelle le Premier ministre pakistanais Imran Khan son « bada bhai ». La dernière fois qu’il avait serré dans ses bras le général Bajwa, le chef de l’armée pakistanaise, il avait fait des louanges. Est-il surprenant que les frères et sœurs Gandhi aient choisi un Sidhu aimant le Pakistan plutôt que le vétéran Amarinder Singh ? pic.twitter.com/zTLHEZT3bC – Amit Malviya (@amitmalviya) 20 novembre 2021

Le chef du BJP, Sambit Patra, a déclaré qu’il ne pouvait en être ainsi que Sidhu se rende au Pakistan et ne fasse pas l’éloge d’Imran Khan. « Il ne peut pas en être ainsi que le chef du Congrès et président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, se rend au Pakistan et ne glorifie pas Imran Khan, ne loue pas le Pakistan… Aujourd’hui, Sidhu s’est adressé à Imran Khan en tant que ‘grand frère’ et lui a dit qu’il l’aimait beaucoup. C’est un sujet de préoccupation pour des millions d’Indiens », a déclaré Patra.

Patra a déclaré qu’il s’agit d’une méthode du parti du Congrès selon laquelle, d’une part, ses dirigeants comme Salman Khurshid, Mani Shankar Aiyar, Rashid Alvi et même Rahul Gandhi abusent de l’hindouisme et de l’hindoutva. « D’un autre côté, Sidhu fait des déclarations dans l’intérêt du Pakistan. Ce n’est pas un hasard », a-t-il déclaré.

Sambit Patra a affirmé que le ministre pakistanais Shah Muhammad Qureshi avait déclaré qu’Hindutva était une menace pour le monde entier et il a emprunté cette idée au livre de Rahul Gandhi.

पार्टी का ये एक प्रकार का तरीका है। खर्शीद, अय्यर, राशिद अल्वी और इन ऊपर राहुल गांधी, ये सभी हिंदू और को गाली देते हैं। सिद्धू पाकिस्तान के हित में बयान देते हैं। ये कोई इत्तेफाकन नहीं है। – . @sambitswaraj – BJP (@BJP4India) 20 novembre 2021

Notamment, lors d’une de ses visites au Pakistan dans le passé, Sidhu avait étreint le chef de l’armée pakistanaise, le général Bajwa, créant une tempête dans la politique indienne. L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh avait également accusé Sidhu d’avoir des liens avec le Pakistan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.