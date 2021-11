Navjot Singh Sidhu diffuse de la désinformation pour gagner un élan politique : Punjab AG APS Deol

Navjot Singh Sidhu a rendu visite aujourd’hui à un gurdwara à Faridkot et a prié pour que les personnes impliquées dans la profanation du Guru Granth Sahib en 2015 reçoivent une punition exemplaire.

L’avocat général du Pendjab (AG) APS Deol a riposté aujourd’hui au chef du Congrès du Pendjab et député d’Amritsar, Navjot Singh Sidhu, affirmant que l’homme politique répandait de la désinformation pour obtenir un avantage politique sur ses collègues et l’accusait d’entraver le fonctionnement du gouvernement et du bureau de l’AG .

« M. Navjot Singh Sidhu entrave le fonctionnement du gouvernement et du bureau de l’Avocat général. Ses déclarations répétées cherchent à faire dérailler les efforts sérieux du gouvernement de l’État pour assurer la justice dans les « affaires de drogue » et les « affaires de sacrilège ». Shri Navjot Singh Sidhu répand de la désinformation pour obtenir un avantage politique sur ses collègues politiques, a déclaré Deol dans un communiqué de presse.

Il a ajouté : « Il y a une tentative concertée des groupes d’intérêt de calomnier le fonctionnement du Parti du Congrès en vue des prochaines élections au Pendjab pour leur gain politique égoïste en politisant le bureau constitutionnel de l’Avocat général du Pendjab.

Le communiqué de presse a été publié sur du papier à en-tête du gouvernement, confirmant ainsi que Deol continue d’être l’AG. De nombreux rapports ont affirmé plus tôt cette semaine que Deol avait démissionné de son poste à la suite d’une attaque constante de Sidhu.

En fait, Sidhu s’était opposé à la nomination de Deol comme AG et avait démissionné du poste de chef d’État du Congrès pour protester contre cette nomination. Sa démission n’a pas été acceptée et hier, Sidhu a officiellement retiré sa démission.

Navjot Singh Sidhu a rendu visite aujourd’hui à un gurdwara à Faridkot et a prié pour que les personnes impliquées dans la profanation du Guru Granth Sahib en 2015 reçoivent une punition exemplaire.

Hier, lors d’une conférence de presse, Sidhu avait interrogé le gouvernement de l’État dirigé par CM Charanjit Singh Channi sur les mesures prises pour rendre justice dans les affaires de sacrilège et rendre public un rapport du groupe de travail spécial sur les affaires de drogue au cours des 50 derniers jours. Sidhu a également déclaré qu’il assumerait la fonction de chef du Congrès du Pendjab le jour où le nouvel avocat général et un panel pour la nomination du nouveau directeur général de la police seraient nommés.

Ardas à Gurudwaara saheb Burj Jawahar Singh wala , Bargari …. Prier pour une punition exemplaire pour ceux qui sont impliqués dans le sacrilège de Guru Granth saheb ji… devrait être dissuasif pour les générations à venir ! pic.twitter.com/Cm4jXU8kH5 – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 6 novembre 2021

Sidhu s’est opposé à la nomination de l’APS Deol et du directeur général de la police Iqbal Preet Singh Sahota – tous deux nommés par CM Channi. Alors que Sahota était à la tête de l’équipe spéciale d’enquête (SIT) formée par le précédent gouvernement SAD-BJP pour enquêter sur les incidents de sacrilège, Deol avait représenté l’ancien DGP Sumedh Singh Saini, qui dirigeait la police d’État il y a six ans, dans des affaires liées au sacrilège. incidents et la police a tiré sur les manifestants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.