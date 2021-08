Navjot Singh Sidhu fait l’éloge des États dirigés par le BJP pour le prix de la canne à sucre ; défait la politique du gouvernement du Pendjab

in

Le président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a félicité aujourd’hui les États dirigés par le BJP pour le prix de la canne à sucre assuré par l’État pour faire comprendre que le problème de protestation des agriculteurs au Pendjab doit être résolu immédiatement. Notamment, les agriculteurs ont manifesté à Jalandhar et dans d’autres régions pour demander au gouvernement du Congrès de régler les cotisations en souffrance et d’augmenter le prix.

S’adressant à Twitter, Sidhu a déclaré qu’il était étrange que, malgré le coût de la culture plus élevé au Pendjab, le prix garanti soit trop bas par rapport à des États comme l’Haryana, l’Uttar Pradesh et le Pendjab.

« Le problème des producteurs de canne à sucre doit être résolu immédiatement à l’amiable…. Étrange que malgré le coût plus élevé de la culture au Pendjab, le prix assuré par l’État soit trop bas par rapport à Haryana / UP / Uttarakhand. En tant que porte-flambeau de l’agriculture, le Punjab SAP devrait être meilleur ! dit Sidhu.

Le problème des producteurs de canne à sucre doit être immédiatement résolu à l’amiable…. Étrange que malgré le coût plus élevé de la culture au Pendjab, le prix assuré par l’État soit trop bas par rapport à Haryana / UP / Uttarakhand. En tant que porte-flambeau de l’agriculture, le Punjab SAP devrait être meilleur ! – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 23 août 2021

Les agriculteurs ont bloqué des voies ferrées et une route nationale à Jalandhar, au Pendjab, exigeant une hausse des prix de la canne à sucre pour le quatrième jour aujourd’hui. Une rencontre entre leurs représentants et les ministres d’Etat hier est restée peu concluante. Jagjit Singh Dallewal, dirigeant principal des agriculteurs, a déclaré hier que bien que la réunion n’ait pas été concluante, le gouvernement de l’État a assuré d’effacer les arriérés des usines privées dans les 15 prochains jours et ceux de la coopérative devant être réglés d’ici la première semaine de septembre.

Le ministre de la Coopération, Sukhjinder Singh Randhawa, a déclaré que si les producteurs de canne à sucre exigent 400 roupies par quintal, le travail du gouvernement est de surveiller les intérêts des agriculteurs ainsi que de l’industrie, a rapporté PTI.

Auparavant, le parti d’opposition Shiromani Akali Dal avait demandé au gouvernement du Congrès d’augmenter le prix garanti par l’État (SAP) de la canne à sucre à un minimum de Rs 380 le quintal. Les agriculteurs protestataires exigent que le gouvernement du Pendjab augmente le SAP de la canne à sucre et efface le paiement des arriérés à hauteur de Rs 200-250 crore.

Les agriculteurs ont rejeté une hausse de Rs 15 par quintal annoncée par le gouvernement il y a quelques jours. Le gouvernement de l’État avait révisé les tarifs de la canne à sucre à Rs 325 pour la variété précoce, Rs 315 pour la variété moyenne et Rs 310 par quintal pour la variété tardive.

