Navjot Singh Sidhu vs Amarinder Singh: le nouvel acier dans la colonne vertébrale du Congrès serait une gracieuseté de Prashant Kishor

Le haut commandement du Congrès est connu pour traîner les pieds plutôt que de prendre des appels sévères contre les chefs d’État retranchés. Ainsi, le soudain accès de fermeté de Rahul Gandhi, soutenu par Priyanka Gandhi Vadra, en insistant pour que le ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh accepte la vieille bête noire Navjot Singh Sidhu comme chef du Congrès du Pradesh était hors de caractère. Désormais, le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, qui depuis un an s’y est mis, refusant d’accueillir les partisans de Sachin Pilot dans son cabinet, et qui continue avec défi de détenir 18 portefeuilles, pourrait être la prochaine cible. Le nouvel acier dans la colonne vertébrale du Congrès serait une courtoisie de Prashant Kishor, dont les conseils semblent avoir du poids avec les frères et sœurs Gandhi. Bien que Kishor ait été à l’origine nommé par Amarinder, il a néanmoins averti les Gandhi que malgré la stature du CM, Sidhu gagnait du terrain auprès du public en soulevant des problèmes populaires. Sidhu, d’ailleurs, n’est pas particulièrement populaire auprès des députés du Congrès. La raison pour laquelle 60 législateurs se sont présentés à sa résidence d’Amritsar pour manifester leur soutien était que le haut commandement du parti leur avait demandé de le faire.

Entrer en action

Les politiciens de l’opposition craignent que le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, ne prenne son temps pour se mettre en campagne, même s’il existe une humeur anti-establishment perceptible dans l’Uttar Pradesh, en particulier après les récents décès de Covid. Mais contrairement à cette impression, Akhilesh prend en fait le défi électoral au sérieux. Pour commencer, il a été frappé par une grave attaque de Covid et a passé plus d’un mois à se remettre. Maintenant, il doit aplanir les rides tout en nouant des alliances. Par exemple, Jayant Chaudhary du RLD réclame beaucoup trop de sièges dans la ceinture Jat de l’ouest de l’UP. Son père Ajit était plus réaliste quant à la force réelle du parti. Om Prakash Rajbhar, qui représente la sous-caste arriérée électoralement puissante dans l’est de l’UP, pousse également trop haut les revendications de son parti. Pendant ce temps, le leader de l’AAP Arvind Kejriwal semble avoir jeté son dévolu sur les sièges urbains de l’UP contigus à Delhi, à Ghaziabad et Noida. Pour ajouter aux malheurs d’Akhilesh, son père, le malade Mulayam Singh Yadav, insiste pour qu’il invite l’oncle Shivpal Yadav à se joindre à son alliance. Akhilesh est prêt, à condition que Shivpal fusionne son parti avec le SP, étant donné que dans le passé son oncle s’est rapproché du BJP.

Angoisse visible

Le ressentiment latent ressenti par de nombreux députés du parti au pouvoir à propos des récentes intronisations dans les ministères centraux était évident à la réouverture du Parlement. Le premier mardi après la réouverture, V Satish, qui coordonne avec l’aile parlementaire du BJP, a été entendu se plaindre qu’environ 75 membres ne s’étaient pas présentés à sa réunion hebdomadaire, reflétant l’humeur maussade de certains de ceux qui ont raté le bus. Le niveau élevé d’absentéisme dans le parti habituellement discipliné n’est pas passé inaperçu.

Visite d’inspection

Le nouveau ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, tient à préciser qu’il est un bourreau de travail et s’attend à ce que les autres membres de son ministère suivent son exemple. Au moins, le Premier ministre Modi sera forcément impressionné par les longues heures que Vaishnaw consacre à s’occuper de sa charge multiministérielle, compte tenu de sa propre “journée de travail de 17 heures”. Heureusement, le nouveau ministre n’a pas insisté pour que son personnel fasse aussi de si longues heures.

Au lieu de cela, il a émis une directive selon laquelle les personnes travaillant dans la cellule du ministre se présentent en deux équipes, l’une de 7 heures à 16 heures et l’autre de 15 heures à minuit. Pour mettre en garde contre tout relâchement, Vaishnaw, lors de son premier jour de mandat, a fait le tour de Railway Bhavan, vérifiant le personnel qui n’était pas à sa place à 9 heures du matin. Ceux habitués à venir tranquillement ont vite compris le message. La tournée du ministre était aussi un exercice de relations publiques. Il a discuté avec des employés, serrant dans ses bras un agent de niveau inspecteur en découvrant que les deux fréquentaient le même collège.

Claquer la porte

Quel que soit le rapprochement possible entre le Shiv Sena et le BJP, le plus grand ennemi du Sena, Narayan Rane, a été pratiquement sabordé, étant nommé ministre central. Rane, qui serait le candidat d’Amit Shah, a commencé sa carrière dans le Sena en tant que shakha pramukh et dur local. Il a une histoire colorée et controversée. Sa nomination a également choqué un certain nombre d’anciens joueurs du BJP qui, dans le passé, avaient critiqué de nombreux aspects de son histoire de chiffons à la richesse et de ses moyens brutaux. Ses détracteurs disent que Rane, qui s’est présenté à sa cérémonie d’assermentation dans une Mercedes, est surestimé en tant qu’homme fort de Maratha qui peut affronter le Sena à Mumbai et le Konkan. Le Sena estime que la direction du BJP a fait preuve d’immaturité politique en supposant que le thé et les interactions sociales avec le Premier ministre étaient suffisants pour faire changer de camp Uddhav Thackeray.

