La Marine baptisera son nouveau quai de transport amphibie, le futur USS Fort Lauderdale (LPD 28), lors d’une cérémonie à 10 h HAC le samedi 21 août au chantier naval Huntington Ingalls Industries (HII) Ingalls Division à Pascagoula, Mississippi.

Le maire de Fort Lauderdale, l’honorable doyen Trantalis, prononcera le discours principal de la cérémonie. Sous-secrétaire adjoint de la Marine pour les programmes de navires Mme Bilyana Anderson et le Vice-amiral William Galinis, commandant du Naval Sea Systems Command, prononcera également une allocution. Dans une tradition séculaire de la Marine, la marraine du navire, Mme Meredith Berger, baptisera le navire en cassant une bouteille de vin mousseux à travers la proue.

« Demain, nous baptiserons le futur USS Fort Lauderdale, reconnaissant une ville avec une fière histoire navale », a déclaré le secrétaire de la Marine, l’honorable Carlos Del Toro. “Cette occasion capitale nous rapproche un peu plus de” la gestion des rails “avec les hommes et les femmes qui perpétueront la tradition navale consistant à défendre notre nation et à œuvrer pour un monde plus pacifique.”

L’USS Fort Lauderdale est le premier navire à porter le nom de la ville de Fort Lauderdale, en Floride.

Le futur Fort Lauderdale est le 12e navire de la classe San Antonio. Les navires sont conçus pour prendre en charge l’embarquement, le transport et le débarquement d’éléments de 650 Marines par des péniches de débarquement ou des véhicules à coussin d’air. Les capacités du navire sont encore améliorées par un poste de pilotage et un hangar, qui peuvent opérer des hélicoptères CH 46 Sea Knight et l’avion à rotors basculants Osprey (MV-22). Les navires de la classe San Antonio peuvent soutenir une variété d’assauts amphibies, d’opérations spéciales ou de missions de guerre expéditionnaire, opérant indépendamment ou dans le cadre de groupes de préparation amphibie (ARG), de groupes d’attaque expéditionnaire ou de forces opérationnelles interarmées.

