Nawaz gifle l’appelant qui essaie de blâmer la pénurie de poids lourds sur les électeurs du Brexit “Repassez-vous!” | Politique | Nouvelles

Maajid Nawaz s’est heurté à l’appelant de la LBC, Tim, qui a fait valoir que les électeurs du Brexit étaient à blâmer pour la pénurie de chauffeurs de poids lourds, car il affirmait que, alors que différents facteurs étaient en jeu, le Brexit était le seul qui avait été délibérément voté. M. Nawaz a fait valoir que les électeurs du Brexit voulaient en fait que les salaires et le travail nationaux soient prioritaires après avoir été perdants à cause de la mondialisation. Tim a réfuté et a déclaré que les Brexiteers avaient voté pour que les gens au Royaume-Uni voient des pénuries de carburant, ce à quoi le présentateur de LBC a souligné que les électeurs travaillistes de Tony Blair ne voulaient pas qu’il envahisse l’Irak et c’était donc une fausse comparaison.

L’appelant Tim a fait valoir que la pénurie de chauffeurs de poids lourds était due aux électeurs du Brexit en raison d’une pénurie de main-d’œuvre européenne.

Mais M. Nawaz, qui a voté Remain, a refusé de laisser Tim blâmer les Brexiteers car la pénurie de poids lourds est due à une combinaison de raisons.

L’animateur de LBC a ajouté que de nombreux électeurs du Brexit voulaient arrêter l’afflux de main-d’œuvre mondiale au Royaume-Uni, qui maintenait les salaires stagnants, et a donc probablement accueilli les chauffeurs de poids lourds avec une augmentation de leurs salaires.

Mais la combinaison de la pandémie, de l’inflation et de l’arriéré des tests de poids lourds a provoqué une pénurie de près de 100 000 conducteurs, M. Nawaz déclarant que le Brexit, bien qu’un facteur, n’est pas complètement à blâmer.

Tim était toujours furieux contre les Brexiteers, mais M. Nawaz a exigé que l’appelant soit “juste”.

M. Nawaz a fait valoir que Tim ne devrait pas insulter l’intelligence des électeurs du Brexit, car cela engendrerait un débat hostile.

Le présentateur a finalement été contraint de couper Tim après avoir affirmé qu’il refusait de répondre aux points qui lui étaient adressés.

M. Nawaz a conclu en disant: “Vous ne pouvez pas dénigrer et mépriser les gens de cette manière.

“Vous essayez d’identifier le problème dans lequel nous nous trouvons actuellement sur les électeurs du Brexit en disant qu’ils ont voté pour le Brexit et qu’ils sont une minorité, car quel que soit le pourcentage que vous avez donné, ils sont responsables.

“Tout d’abord, chaque élection dans ce pays est minoritaire en raison de la nature du système uninominal à un tour.

“Deuxièmement, vous connaissez ce désespoir de blâmer les électeurs du Brexit, remettez-le simplement, mec. Surmontez-le, sérieusement.

“Nous avons perdu, j’ai perdu et vous avez perdu, restez les électeurs perdus, ce pays a voté pour autre chose.

“Maintenant, nous devons tirer le meilleur parti de la situation et comprendre que le Brexit est l’un des facteurs qui ont contribué à ces pénuries de chauffeurs routiers fait partie de la solution.

“Mais vous n’avez pas parlé d’autres facteurs tels que les congés, d’autres facteurs tels que les changements fiscaux, les changements de permis et le reconnaissez comme un problème de main-d’œuvre partout, y compris 400 000 pénuries de chauffeurs de camion en Europe.

A NE PAS MANQUER

Crise du pétrole EN DIRECT : ‘Idiots !’ La fureur éclate dans la frénésie d’achat de panique [BLOG]

La menace de Bruxelles d’abandonner les pourparlers commerciaux australiens se retourne contre Canberra [VIDEO]

Joe Biden “snobé” par Angela Merkel lors d’un appel téléphonique [REPORT]

“Si vous ne pouvez pas reconnaître tout cela et que vous voulez simplement jouer le jeu du blâme, nous ne serons pas près d’une solution.

“C’est pourquoi ce jeu de blâme est si inutile parce que tout ce qu’il fait est de rebuter les gens, il me rebute et j’ai voté de la manière que vous auriez aimé que je vote.

“Imaginez simplement ce que cela donne aux électeurs du Brexit qui sont franchement fatigués de se faire dire qu’ils sont ignorants et trop stupides pour comprendre pourquoi ils ont voté pour le Brexit.”

Le Royaume-Uni connaît une pénurie de carburant et d’autres marchandises en raison du problème des chauffeurs de poids lourds, le gouvernement exhortant les gens à ne pas paniquer pour acheter.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré à Sky News : « J’ai vu des gens désigner le Brexit comme le coupable ici alors qu’en fait ils se trompent.

« Non seulement il y a des pénuries très importantes et encore plus importantes dans d’autres pays de l’UE comme la Pologne et l’Allemagne, ce qui ne peut clairement pas être dû au Brexit.

“Mais en fait, à cause du Brexit, j’ai pu changer la loi et modifier le fonctionnement de nos tests de conduite d’une manière que je n’aurais pas pu faire si nous faisions toujours partie de l’UE.

« Donc, le Brexit a en fait fourni une partie de la solution en donnant plus de créneaux disponibles pour les tests de poids lourds et bien plus encore, deux fois plus qu’avant la pandémie. »