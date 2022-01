Naxals sur la botte arrière, une grande partie de Bastar libre de leur menace: Chhattisgarh CM

Il s’adressait à un rassemblement de policiers d’État et de paramilitaires à l’occasion du Nouvel An sur le terrain de parade de la police ici. Son gouvernement a changé l’image du Chhattisgarh en tant qu’État touché par l’insurrection, a déclaré Baghel.

Affirmant qu’une grande partie de la région du Bastar était désormais exempte d’insurrection naxal, le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a salué samedi les forces de sécurité pour leurs succès contre les rebelles. Année au terrain de parade de la police ici. Son gouvernement a changé l’image du Chhattisgarh en tant qu’État touché par l’insurrection, a déclaré Baghel.

«Je suis heureux que notre police ait fait un excellent travail dans les zones touchées par le naxal. Le naxalisme n’est pas seulement un problème d’ordre public, mais aussi un problème politique et social. Les forces de sécurité ont installé des camps dans les bastions maoïstes, ce qui a poussé les rebelles en arrière », a déclaré le ministre en chef dans un communiqué officiel. personnel comme leurs amis et comprendre que le personnel de sécurité y a été déployé pour leur propre sécurité.

« Tout cela pourrait devenir possible parce que la police aide les habitants et que des travaux d’aménagement, notamment la construction de routes, de ponts et de ponceaux, sont en cours. Une grande partie de Bastar s’est débarrassée de la menace naxal », a déclaré Baghel. Auparavant, quand il s’agissait du Chhattisgarh, les gens en dehors de l’État ne parlaient que de naxalisme, « mais notre gouvernement a changé cette façon de penser et cette image de l’État », il a dit.

Maintenant, les gens regardent Bastar avec l’espoir d’un développement alors que des commodités telles que des routes, des hôpitaux, des écoles, des magasins de PDS (rationnement) atteignent la région, a déclaré Baghel, devenu ministre en chef en 2018. « Notre stratégie est d’éliminer le naxalisme et de réaliser le développement sans sang versé », a-t-il ajouté.

Le ministre en chef a lancé à cette occasion l’application mobile ‘Abhivyakti’ (expression), développée par la police d’État pour la sécurité des femmes, selon le communiqué. L’application permet de contacter immédiatement la police en cas d’urgence. Il sera disponible via le numéro de service de police d’urgence « Dial 112 » dans les districts de Raipur, Rajnandgaon, Kabirdham, Mahasamund, Durg, Bilaspur, Korba, Raigarh, Janjgir, Surguja et Bastar.

