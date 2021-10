Náxara prend trois points après avoir battu Peña Sport 2-0

10/03/2021 à 19:04 CEST

La Peine ne pouvait pas battre le Naxara, qui s’est imposé 2-0 lors du duel disputé ce dimanche à La Salera. Les Naxara affronté le match avec l’intention de retracer leur score de championnat après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre le Izarra et jusqu’à présent, il était sur une séquence de quatre défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Peña Sport a dû se contenter d’un match nul à un contre le CF Ardoï. Avec cette défaite, le Peña Sport était en dix-septième position à la fin du match, tandis que le Naxara est quinzième.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Naxara, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Javi Martinez, concluant la première partie avec le résultat de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Najerense, qui a mis plus de terrain entre les deux autant de Javi Martinez, réalisant ainsi un doublé à 71 minutes, clôturant ainsi le match sur le score de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Naxara a donné accès à Quirino et Mario Alonso pour Enregistrer et rouge, tandis que le Peña Sport a donné accès à Gontzal, Olcoz, Vania et Mikel cubillo pour Gil, Rabat, Fermin Uriz et Javier Alonso.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Eloy et Javi Martinez et par le Peine admonesté Martin Salvador, Satrustegui et Vania.

Grâce à cette victoire, Naxara parvient à monter à trois points et reste en place de relégation en troisième division, tandis que le Peine est maintenu avec un point.

Le lendemain de la deuxième RFEF affrontera le Naxara à domicile contre Trébucher, tandis que le Peña Sport affrontera dans son fief devant le Cayon.

Fiche techniqueNaxara :Fermín Sobrón, Nika, Eloy, Pablo, Madero (Quirino, min.66), Maiso, Caiman, Javi Martínez, Tamayo, Joseba et Rojo (Mario Alonso, min.66)Peña Sport :Mendioroz, Gil (Gontzal, min.35), Perujo, Aguirre, Sadaba, Ilincheta (Olcoz, min.62), Martinez, Javier Alonso (Mikel Cubillo, min.63), Satrustegui, Fermin Uriz (Vania, min.62) et AlbesStade:La SaleraButs:Javi Martínez (1-0, min. 45) et Javi Martínez (2-0, min. 71)