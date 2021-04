Náxara remporte la victoire contre Alfaro en seconde période (3-1)

25/04/2021 à 21:05 CEST

le Alfaro n’a pas réussi à plier le Naxara, qui a gagné 3-1 lors du match disputé ce dimanche à La Salera. le Naxara Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Anguais loin de chez soi (2-3) et l’autre devant le Varea dans leur stade (2-1). Concernant l’équipe visiteuse, le Alfaro perdu par un résultat de 3-4 lors du match précédent contre le Course de la Rioja. Avec cette défaite, le Alfaro a été placé en troisième position à la fin du match, tandis que le Naxara est deuxième.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe de Najerense, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau de bord grâce à un but de Orodée à la 55e minute. Naxara, augmentant les distances grâce à un objectif de Javi Martinez à 62 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, augmentant ainsi l’avantage avec un but de Tamayo à la 66e minute. L’équipe visiteuse a réduit les écarts grâce au succès devant le but par Alvaro dans le 92, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre a décidé d’ajouter le match, concluant la confrontation avec un score final de 3-1.

L’arbitre a averti Nika par le Naxara déjà Íñigo Jiménez par l’équipe de poterie.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 49 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain sera confronté à la Alfaro avec lui Logroñés B. Pour sa part, Naxara sera mesuré par rapport à Varea.

Fiche techniqueNaxara:Gonzalo, Eloy, Nika, Orodea, Madero, Miguel, Caiman, Carballo, Rojo, Javi Martínez et TamayoAlfaro:Alegría, Perez, Lizarbe, Del Campo, Albert, Garbayo, Iñigo Astudillo, Albin, Íñigo Jiménez, Nacho Navajas et ArturoStade:La SaleraButs:Orodea (1-0, min.55), Javi Martínez (2-0, min.62), Tamayo (3-0, min.66) et Álvaro (3-1, min.92)