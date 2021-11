Naya Ali : Ne pas avoir de plan m’a permis de percer

La scène hip-hop québécoise regorge de nouveaux numéros excitants et Naya Ali est l’un de ses visages les plus frais, même si elle rappe en anglais et non en français. Son dernier album « Godspeed: Elevated » est plein de paroles conscientes et d’un flux confiant. Elle s’est arrêtée au studio FRANCE 24 pour nous parler de sa première fois en France, de son son et de son héritage éthiopien. Nous jetons également un coup d’œil à la nouvelle musique de l’artiste et producteur vénézuélien Arca, de la chanteuse burkinabé Kandy Guira et des rockers français The Howlin’ Jaws.

