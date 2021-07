Naya Rivera honorée par l’ex Ryan Dorsey à l’occasion du premier anniversaire de sa mort tragique

L’ex de Naya Rivera, Ryan Dorsey, a rendu hommage à la défunte actrice à l’occasion du premier anniversaire de sa mort tragique. L’acteur de Big Sky a partagé une nouvelle photo sur Instagram de son fils Josey et de Rivera, avec une légende sincère qui lui est adressée. “Aujourd’hui… Il y a un an, nous t’avons mis au repos. Je n’arrive toujours pas à y croire”, a-t-il commencé le post. “L’année a passé, si vite qu’il ne semble pas que cela fait un an du tout.”

Rivera est décédée le 8 juillet de l’année dernière après que son corps a été retrouvé dans le lac Piru après des jours de recherches. L’alun de Glee a emmené son fils au lac pour se baigner et a loué un bateau ponton. Mais, son fils a déclaré à la police que lorsqu’il est revenu au bateau, il a perdu de vue sa mère dans l’eau. Elle avait 33 ans. “Notre garçon a tellement grandi. C’est un explorateur tellement curieux”, a félicité Dorsey. “Il est doux, tellement drôle, et son rire illumine toujours la pièce. C’est pour le moins une âme intuitive. Le connaître, c’est l’aimer, tous ceux qui le rencontrent sont toujours souriants.”

Il a poursuivi en ajoutant: “Il va bien. C’est un enfant fort et résistant. Vous lui manquez mais sait qu’il vous reverra, et la ficelle invisible est quelque chose qui nous a aidé pendant cette transition en constante évolution de votre temps avec nous sur terre qui était injustement et pour des raisons que nous ne comprendrons jamais coupé court… trop tôt…” Leur fils a été photographié en train de lever le pouce, ce qui signifie qu’il se débrouille assez bien compte tenu de la perte malheureuse. “Le pouce levé… seulement un eemed [sic] droite. Je me souviens de la première fois qu’il te l’a fait. Au jujitsu, vous lui avez donné un coup de pouce et il a rendu le geste… c’était si gentil. C’est peut-être idiot et cela n’a pas de sens de faire cela sur IG et de le diffuser, mais tout cela l’est aussi. Alors il y a ça…”

“Vole haut, repose en paix, sachant qu’il va bien…”, a écrit Ryan. “Il est bien élevé, et il a beaucoup de famille et de gens autour de lui qui l’aiment, et vous.” Il a clôturé son message en offrant un peu de compassion pour ceux de ses disciples qui ont également perdu quelqu’un. “Pour tous ceux qui ont vécu des événements similaires de perte… vous savez qu’il n’y a pas vraiment de mots qui rendent les choses meilleures… nous savons que certains jours sont meilleurs que d’autres… mais sachez que notre cœur et notre énergie sont avec vous. Nous continuons, parce que c’est tout ce que nous pouvons faire en étant aussi fort que possible.”