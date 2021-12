Les tentatives des responsables de l’Union européenne d’interdire le mot Noël et la langue traditionnelle occidentale avant la saison de Noël continuent de se retourner contre le pape François, comparant leurs efforts aux dictatures communiste et nazie.

Mais ce n’est pas la première fois qu’un pape catholique romain se prononce sur Noël ou le communisme. Un prédécesseur, le pape Jean-Paul II, a aidé à vaincre le communisme en Pologne.

La Commission européenne pour l’égalité a récemment publié une directive recommandant aux fonctionnaires de ne pas utiliser un langage qui pourrait être offensant pour les minorités. Plusieurs des mots « interdits » proposés, y compris « Noël » et « Christianisme », ont été spécifiquement recommandés pour être éliminés avant la saison de Noël.

Initialement, le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Petro Parolin, a critiqué le rapport, affirmant qu’il allait « à l’encontre de la réalité » et minimisait les racines chrétiennes de l’Europe. En réponse, la commission a déclaré qu’elle « travaillait sur une version révisée des directives », toujours pas prête à les supprimer complètement.

Mais maintenant, le pape François a pesé, ce qui pourrait faire en sorte que les directives ne voient jamais le jour.

« Dans l’histoire, beaucoup, beaucoup de dictatures ont essayé de faire ce genre de chose », a déclaré lundi le pape François, selon une transcription de ses commentaires. « Pensez à Napoléon. … Pensez à la dictature nazie, la dictature communiste. C’est quelque chose qui à travers l’histoire n’a pas fonctionné.

Bien que les commentaires du pape ne soient pas inattendus, ils suivent un pape plus influent qui a contribué à mettre fin au communisme dans sa Pologne natale : le pape Jean-Paul II.

Né Karol Jozef Wojtyla, le pape Jean-Paul II est devenu l’un des dirigeants les plus importants du peuple polonais, réveillant une nation qui avait vécu à la fois sous l’occupation nazie et communiste.

Après que les Soviétiques eurent chassé les Allemands de Pologne en 1945, ils, à l’aide de leurs marionnettes locales, ont conçu le remplacement systématique de la culture polonaise par l’idéologie communiste. Sous le communisme, l’archevêque de l’époque Wojtyla a vu le nouveau régime chercher d’abord à éliminer tout aspect de la foi catholique. Les autorités communistes ont démoli des églises et détruit ou enlevé toutes les croix des propriétés publiques et privées. Ils ont également pris des terres privées et attribué aux Polonais des logements et des emplois, qu’ils le veuillent ou non.

Sous le communisme, le Père Noël, ou Saint-Nicolas, a été remplacé par « Did Moroz », grand-père Frost. La version stalinienne du Père Noël portait également du rouge et une longue barbe blanche. Comme son prototype traditionnel, il a également livré des cadeaux aux enfants, mais uniquement le soir du Nouvel An, pas le soir de Noël. Les arbres de Noël étaient pour la plupart interdits sous le régime communiste, mais pas les arbres du Nouvel An. Le communisme a cherché à éliminer les traditions célébrées lors d’une fête religieuse en les sécularisant comme une célébration du Nouvel An.

Au cours des 40 années suivantes, les Polonais ont vu leurs êtres chers disparaître, ont subi des menaces de mort, ont été emprisonnés pendant des mois ou des années, ont survécu à des pénuries alimentaires et ont combattu le sentiment de désespoir et le sentiment d’être prisonniers chez eux.

En octobre 1978, lorsque des grèves du travail ont éclaté en Pologne, Wojtyla est devenu le premier pape polonais de l’Église catholique romaine et a déménagé en Italie. Moins de neuf mois après être devenu pape, l’un de ses premiers actes fut de retourner en Pologne.

En juin 1979, il a dit à son peuple : « N’ayez pas peur », car il savait qu’ils l’étaient. Il leur a rappelé que leur identité était enracinée dans leur foi, pas dans le communisme.

Il a également été le premier pape à visiter Auschwitz, où il a affirmé la dignité du peuple juif et de tous les peuples. Il a vécu à Cracovie pendant 37 ans, a grandi avec des amis juifs et a été témoin de ce qui est arrivé à son pays, à ses amis et à ses voisins.

Non loin de Cracovie, des hectares de terres agricoles sont devenus le lieu central des camps d’extermination nazis, Auschwitz I et II et Birkenau. Plus d’un million de personnes y ont été transportées de toute l’Europe, principalement des Juifs, ainsi que des universitaires, des non-conformistes, des Tsiganes et autres.

Malgré la phrase au-dessus de l’entrée, « Arbeit Macht Frei » (Le travail vous libérera), la majorité de ceux qui sont entrés ont été torturés, expérimentés, affamés et incinérés.

Le pape a également contesté l’athéisme en tant que système politique lors de sa visite.

Connaissant son influence, le dictateur communiste de Pologne, Edvard Gierek, a cherché à le faire taire. Il a mis en œuvre une « opération de sécurité » à grande échelle impliquant des dizaines de milliers de policiers communistes rien qu’à Cracovie, dont des milliers d’agents infiltrés. Il a également demandé aux médias de ne pas montrer les foules de personnes qui se sont présentées pour le pape, essayant d’empêcher le monde de voir son influence. Mais ses efforts ont été vains, car le message du pape – et les images de la foule – ont atteint le monde au-delà du rideau de fer.

Le 4 juin 1979, le message du pape Jean-Paul II sur la place de la Victoire et les acclamations de la foule ont également été vus et entendus à Moscou. Dans son message, il a ouvertement défié le régime communiste, proclamant que la Pologne a droit à sa propre culture et civilisation.

Il a également rappelé aux Polonais leur identité unique, proclamant : « L’Église a amené le Christ en Pologne. Il est la clé pour comprendre la grande et fondamentale réalité qu’est l’homme. Par conséquent, Christ ne peut être tenu à l’écart de l’histoire de l’homme dans aucune partie du monde.

En réponse, la foule a applaudi pendant 14 minutes. Ils ont également chanté un hymne populaire, scandant la phrase « Nous voulons Dieu ».

L’inspiration du pape a déclenché un mouvement clandestin. En 1980, des millions de personnes rejoignaient ce qui est devenu le Mouvement polonais de solidarité. Leur désir de libération était imparable et leur indépendance du communisme est devenue réalité en 1989.

Malgré les tentatives des responsables de l’UE de contrecarrer les célébrations de Noël cette année ou de rétablir des fermetures sévères, de nombreux Polonais et Européens célèbrent avec audace Noël et préparent des biscuits pour le Père Noël la veille de Noël.