Nayib Bukele achète BTC Dip; Ajouter 420 pièces dans les coffres du Salvador

Le président salvadorien Nayib Bukele a profité des récentes baisses du marché des crypto-monnaies pour acheter du Bitcoin (BTC / USD) après que la pièce est tombée à 58 208,19 $ (42 312,41 £).

Le président a publié cette nouvelle sur Twitter le 27 octobre, notant que le pays en a acheté 420 de plus. Cet achat a porté les réserves de BTC du Salvador à un total de 1 120.

Dans un tweet ultérieur, il a noté que le pays avait déjà réalisé un bénéfice sur son dernier achat. Expliquant le secret d’El Salvador pour réaliser un profit sans vendre son BTC, Bukele a noté que le pays dispose d’un fonds fiduciaire comptabilisé en USD mais financé à la fois en USD et en BTC.

Cependant, son explication a suscité des critiques, un utilisateur de Twitter demandant si le gouvernement ajoute plus d’USD à la confiance si la BTC s’apprécie plus bas. Selon l’utilisateur, l’ajout d’USD au trust serait le seul moyen de maintenir la valeur totale du trust. Dans cet esprit, il a demandé où le gouvernement obtient-il l’USD pour équilibrer le fond une fois chaque fois que BTC s’effondre.

Et mettez-vous plus d’USD si BTC « réévalue » à la baisse et que vous devez ajouter des dollars pour « laisser la confiance avec le même total » ? Je suppose que ce serait le plan, alors quelle est la source de ces USD ?

– Tim Muth (@TimMuth) 27 octobre 2021