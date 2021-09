Nayib Bukele confirme le premier achat de Bitcoin de 200 BTC

in

Cela fait environ deux mois et demi que le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé qu’il souhaitait que le Salvador reconnaisse Bitcoin comme monnaie légale. Aujourd’hui, le 7 septembre est enfin sur le point de se produire. En vue de l’adoption d’un nouvel ensemble de lois qui apporteront le Bitcoin (BTC / USD) comme option de paiement au pays, El Salvador a acheté 200 BTC hier 6 septembre.

Le président Bukele a déclaré sur Twitter que les courtiers du pays achèteraient beaucoup plus à l’approche de la date limite, prouvant une fois de plus que lui et son pays envisagent sérieusement d’adopter le BTC.

El Salvador vient d’acheter ses 200 premières pièces. Nos courtiers achèteront beaucoup plus à l’approche de la date limite. # BitcoinDay # BTC🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 6 septembre 2021

Comme on le sait, cet achat fait partie d’un nouveau fonds Bitcoin de 150 millions de dollars, qui a été approuvé la semaine dernière par le Congrès du pays. Le fonds est destiné à permettre la conversion de BTC en USD avant les nouvelles lois favorables à la cryptographie. Au moment de l’achat, les pièces achetées valaient environ 10,36 millions de dollars.

Une route difficile vers l’adoption du Bitcoin

La décision d’El Salvador d’adopter le BTC comme monnaie légale a suscité toutes sortes de réactions. Alors que la communauté crypto l’a félicité pour cette décision, les autorités, les institutions financières et même certains des propres citoyens du pays l’ont sévèrement critiqué.

Le Salvador a même assisté à des manifestations la semaine dernière, car ses retraités pensaient qu’ils seraient obligés d’accepter leur argent en BTC plutôt qu’en USD. Ce n’est bien sûr pas le cas, car le président a clarifié la situation en disant que personne ne prendra vos dollars américains. Tout le monde peut choisir d’utiliser ou non Bitcoin, et ceux qui choisissent de le faire devront télécharger une application de portefeuille qui leur permettra de gérer leur argent.

A part cela, la situation dans le pays ne devrait pas trop changer. Mais le président pense que même si l’adoption initiale s’avère faible, les gens commenceront probablement à accepter davantage car ils reconnaissent les avantages de le faire, tels que des paiements bon marché et le potentiel de gagner à mesure que le prix volatil de l’argent augmente.

