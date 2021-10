Nayib Bukele d’El Salvador partage une vidéo des « premiers pas » derrière la construction d’une mine de Bitcoin alimentée par un volcan

30 sept. 2021 05:32 UTC

Mardi, le président salvadorien Nayib Bukele a partagé une vidéo d’une mine de bitcoins en activité à côté d’un volcan. Bukele a mentionné l’extraction de bitcoins alimentée par un volcan le 9 juin une fois qu’il a parlé des “95 MW de chaleur 100 % propre et sans émissions de nos volcans”.

Le président d’El Salvador a partagé une vidéo via la plate-forme de médias sociaux Twitter qui disait “Premiers pas”, car le film montre des plates-formes minières ASIC bitcoin installées dans une centrale thermique. La vidéo montre des conteneurs arborant les logos du gouvernement salvadorien et une quantité démesurée de dispositifs miniers ASIC. La vidéo a été vue environ deux millions de fois sur Twitter, et le tweet vidéo de Bukele compte plus de 50 000 likes et plus de 12 000 retweets.

Alors que plusieurs partisans du bitcoin ont déclaré que l’installation minière était “impressionnante”, quelques électeurs salvadoriens se sont plaints de l’utilisation de l’énergie. “Donc, il existe des centres pour fournir de l’énergie supplémentaire, mais pour extraire du bitcoin”, a demandé une personne au président salvadorien. « Des gens qui anticipent l’électricité depuis plus de trente ans. Non pas que vous vouliez simplement faciliter ceux qui en ont le plus besoin ? Hypocrite », a ajouté la personne.

De nombreuses personnes ont reproché à la fille d’avoir posé cette question à Bukele, mais de nombreuses personnes l’ont défendue. “Elle se demande simplement, comme toutes les personnes normales”, a répondu une autre personne sur le fil Twitter de Nayib Bukele. « Pourquoi y a-t-il de l’argent pour aligner des centrales électriques pour [bitcoin] l’exploitation minière et il n’y a pas d’argent pour produire la population complète. Avant d’insulter des individus, argumentez”, a ajouté la personne. Outre l’introduction à l’extraction de bitcoins alimentée par un volcan en juin dernier, Bukele a également évoqué le sujet plus en détail dans un épisode de “What Bitcoin Did”.

« Approvisionnement en énergie très propre avec presque aucun inconvénient », la construction du projet coûtera 480 millions de dollars

Le président salvadorien a déclaré à l’hôte Peter McCormack que “le Salvador n’était pas le pays reconnu comme le premier en matière d’innovation”, mais il a demandé: “Pourquoi pas cette fois?”

Alors que Bukele a souligné tout au long de son entretien que l’énergie était “une source d’énergie très, très propre” avec “presque aucun inconvénient”, le président salvadorien n’a pas réévalué le sujet des Salvadoriens spécifiques n’ayant pas accès à l’électricité. “Actuellement, l’indice d’électrification est de 83,4%” au Salvador, conformément aux statistiques les plus récentes. Les grandes zones urbaines d’El Salvador ont environ 97 % d’accès à l’électricité, tandis que les régions rurales du pays présentent aujourd’hui un indice d’électrification estimé à environ 72 %.

El Salvador est le plus grand producteur d’énergie d’Amérique centrale et en juillet, le pays a souffert d’une vaste panne de courant. L’Entité de l’Opérateur Régional (EOR), principalement basée au Salvador, a déclaré à la presse avoir été témoin d’une “perte de charge de 2 300 mégawatts”.

La panne de courant au Salvador et dans d’autres régions d’Amérique centrale a coûté environ 18,2 millions de dollars en pannes. « La demande que nous avions à ce moment-là était d’environ 8 300 mégawatts dans la région d’Amérique centrale. nous avons perdu 30% de la charge électrique », a déclaré aux journalistes le directeur de l’EOR, René González.

Lors de la discussion de l’expérience d’extraction de bitcoins sur le volcan avec Peter McCormack, Bukele a souligné que le projet était coûteux. “C’est sur le point de coûter 480 millions de dollars, donc c’est sur le point d’être un héritage pour le pays car nous avons tendance à construire des infrastructures payées par bitcoin”, a déclaré Bukele dans son interview. Parallèlement à cela, la demande d’électricité au Salvador devrait augmenter chaque année à un taux de 5 % en glissement annuel.

