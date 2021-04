Nazanin Zaghari-Ratcliffe condamné à nouveau à la prison – L’Iran refuse de libérer un travailleur humanitaire britannique | Monde | Nouvelles

Mme Zaghari-Ratcliffe a été arrêtée alors qu’elle emmenait sa petite fille voir ses parents en 2016. Elle a ensuite été emprisonnée pour des allégations de complot en vue de renverser le gouvernement iranien, une accusation qu’elle a continué de nier.

Elle a été relâchée au domicile de ses parents en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus et assignée à résidence.

Le mois dernier, son avocat a confirmé que sa balise électronique – qui la limitait à 300 mètres de son domicile à Téhéran – avait été «larguée».

Cependant, la bonne nouvelle a été de courte durée car un tribunal révolutionnaire iranien l’a condamnée à une peine d’un an de prison et elle est interdite de quitter le pays pendant un an.

Son avocat, Hojjat Kermani, a déclaré au site d’information Emtedad: “Nazanin Zaghari a été condamné à un an de prison et à un an d’interdiction de quitter le pays pour propagande contre la République islamique.”

