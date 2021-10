Nazanin Zaghari-Ratcliffe perd le dernier appel : l’Iran peut la renvoyer en prison à tout moment | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans un tweet ce matin, la députée de Tulip Siddiq a déclaré qu’elle avait parlé au mari de Mme Zaghari-Ratcliffe, Richard.

Il a déclaré au député de Hampstead et Kilburn que la mère emprisonnée avait « perdu son dernier appel et sa peine d’un an plus un an d’interdiction de voyager est maintenue sans audience devant le tribunal.

Mme Zaghari-Ratcliffe « pourrait désormais être renvoyée en prison à tout moment ».

La double nationalité irano-britannique détenue en Iran depuis avril 2016.

Début septembre 2016, l’employé de la Fondation Thompson . a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir prétendument « comploté pour renverser le gouvernement iranien ».

Elle a été temporairement libérée de prison en mars de l’année dernière, pendant la pandémie de coronavirus, tout en étant surveillée.

Le procureur général de Téhéran a déclaré en octobre 2017 que Zaghari-Ratcliffe était détenu pour avoir organisé « un cours de journalisme en ligne persan de la BBC qui visait à recruter et à former des personnes pour diffuser de la propagande contre l’Iran ».

Le 7 mars de cette année, sa peine initiale a pris fin, mais en avril, elle a été reconnue coupable d’activités de propagande contre le gouvernement et condamnée à un an de prison.

Mme Siddiq a ajouté: « le Premier ministre doit agir maintenant » pour la libérer. Downing Street a été approché pour commenter.

Plus à venir…