Nazara acquiert la plateforme de jeux d’adresse OpenPlay

Avec son récent lancement de tournois de jeux d’adresse hébergés par des influenceurs, OpenPlay est sur le point de développer sa base d’utilisateurs à un rythme rapide au cours des prochains trimestres.

La plate-forme diversifiée de jeux et de médias sportifs Nazara Technologies Limited a acquis une participation de 100 % dans la société de jeux d’adresse OpenPlay basée à Hyderabad pour une contrepartie totale de Rs 186,4 crores. L’acquisition d’OpenPlay offre à Nazara l’opportunité de créer un réseau de destinations de jeux d’adresse fonctionnant sur une plate-forme technologique commune, a déclaré Manish Agarwal, PDG de Nazara. « Sreeram Reddy Vanga est un entrepreneur prospère dans le monde des jeux d’argent réel en ligne et nous sommes impatients de le voir diriger la croissance de Nazara dans ce secteur », a-t-il ajouté.

OpenPlay exploite une plate-forme de jeux grand public multi-jeux sous la marque «Classic Games» qui héberge des jeux basés sur les compétences et vise à fonctionner avec les normes les plus élevées en matière de technologie, d’équité du jeu, de protection avancée des joueurs, de sécurité, de LBA et de publicité. Selon la société, OpenPlay a actuellement un chiffre d’affaires brut annualisé de Rs 80 crores et fonctionne sur des marges positives d’EBIDTA. Avec son récent lancement de tournois de jeux d’adresse hébergés par des influenceurs, la société est prête à développer sa base d’utilisateurs à un rythme rapide au cours des prochains trimestres.

OpenPlay est dirigé par Sreeram Reddy Vanga, un entrepreneur en série dans l’industrie mondiale des jeux en ligne. Avant cela, Vanga a fondé et dirigé CozyGames pour devenir le deuxième plus grand réseau de bingo au Royaume-Uni avant d’être racheté. Il a également fait partie de la première équipe de PartyGaming qui a été introduite en bourse à la Bourse de Londres en 2005. “Notre technologie, complétée par le positionnement de Nazara dans l’industrie du jeu en Inde, est la combinaison parfaite pour cette entreprise”, a déclaré Sreeram Reddy Vanga.

Le réseau « Friends of Nazara » comprend des sociétés de jeux établies dans lesquelles Nazara détient des participations majoritaires et travaille activement avec les fondateurs et les équipes de direction existants pour atteindre rapidement une échelle de taille. Ces sociétés incluent Nodwin Gaming et Sportskeeda dans Esports NextWave Multimedia, développeur du championnat du monde de cricket (WCC), et Paper Boat Apps, développeurs de la populaire application d’apprentissage précoce Kiddopia.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.